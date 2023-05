Schauspieler Helmut Berger ist tot

Wien/Salzburg - Helmut Berger war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein europäischer Star. Einst galt er als schönster Mann der Welt, es folgten Skandale und der Absturz. Am 29. Mai wäre der gebürtige Bad Ischler 79 Jahre alt geworden. Wie sein Agent Helmut Werner der APA berichtete, starb Berger am Donnerstag in der Früh "friedlich, aber dennoch unerwartet" in Salzburg. Sein Lebensmotto "La Dolce Vita" genoss Berger zeitlebens in vollen Zügen.

Grüne kritisieren ausgebliebene Warnung vor Anschlagsplan

Wien - Die Anschlagspläne eines Rechtsradikalen auf das "Volksstimmefest"der KPÖ im Jahr 2021 sorgen nun auch für Verstimmung innerhalb der türkis-grünen Koalition: Es sei "irritierend", dass die KPÖ nicht gewarnt worden sei, sagte Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr zur "Tiroler Tageszeitung" (Feiertagsausgabe). Bei einem geplanten islamistischen Anschlag wäre wohl anders gehandelt worden, vermutet Bürstmayr außerdem: "Da hätte es Pressekonferenzen sonder Zahl gegeben."

Häuser in Tirol nach Hangrutsch eingeschlossen

Schwendau/Innsbruck/Graz - Ein Hangrutsch hat im Tiroler Zillertal dazu geführt, dass ein Ortsteil der Gemeinde Schwendau nur zu Fuß erreichbar ist. Die Straße nach Kleinschwendberg wurde gesperrt, rund 30 Personen sind davon betroffen, berichtete der ORF Tirol am Donnerstag. Bereits Anfang Mai bildete sich ein Riss in der Straße, mit den intensiven Niederschlägen habe sich die Situation nun verschlechtert, hieß es. Zugstrecken in der Steiermark und Tirol blieben gesperrt.

Kiew wehrt Welle russischer Raketenangriffe ab

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat in der Nacht auf Donnerstag laut eigenen Angaben eine weitere "beispiellose" Welle von russischen Luftangriffen auf Kiew und andere Regionen abgewehrt. Luftabwehreinheiten hätten 29 der 30 von Russland abgefeuerten Marschflugkörper zerstört und vier Drohnen abgeschossen, so die ukrainische Luftwaffe am Donnerstag. Laut dem Verteidigungsministerium in Kiew hatten russische Streitkräfte die Marschflugkörper aus verschiedenen Richtungen abgefeuert.

Moldau strebt EU-Beitritt "so schnell wie möglich" an

Reykjavik/Chisinau - Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine möchte Moldau "so schnell wie möglich" der EU beitreten. Sie hoffe auf einen Beginn der Beitrittsgespräche "in den nächsten Monaten", sagte Moldaus Präsidentin Maia Sandu in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Nur eine EU-Mitgliedschaft könne garantieren, dass die ehemalige Sowjetrepublik nicht zum nächsten Ziel Russlands werde, erklärte Sandu am Rande eines Gipfeltreffens des Europarats in Island.

Hohes Polizeiaufgebot für umstrittenen Marsch in Jerusalem

Jerusalem - Unmittelbar vor dem umstrittenen Flaggen-Marsch israelischer Nationalisten durch Jerusalem bereiten sich die Sicherheitsbehörden auf Ausschreitungen vor. Rund 2.500 Einsatzkräfte sollten den Umzug sichern und einen friedlichen Verlauf möglich machen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Man bereite sich auf alle Szenarien vor, das schließe anti-arabische Gesänge, Gewalt und auch Raketenfeuer aus dem palästinensischen Gazastreifen ein.

Kein Ende der Kämpfe im Sudan in Sicht

Khartum - Im Sudan sind die Kämpfe zwischen Armee und paramilitärischer Miliz RSF auch am Donnerstag fortgesetzt worden. Auf mehrere Wohngebiete in Khartum flog die Luftwaffe Angriffe, wie Augenzeugen berichteten. Am Boden lieferten sich die Miliz und eine mit der Armee verbündete Polizei-Spezialeinheit heftige Gefechte. Die Armee versucht seit Ausbruch des offenen Machtkampfes am 15. April mit Luftangriffen und Artillerieschlägen, die RSF aus Khartum herauszudrängen.

Mindestens 85 Tote bei Gewalt in Nigeria

Jos - Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Hirten und Bauern in Nigeria sind nach Regierungsangaben mindestens 85 Menschen getötet worden. Nach den Zusammenstößen in mehreren Dörfern im Bezirk Mangu des Bundestaats Plateau am Montag seien nunmehr "85 Leichen gefunden worden", teilte die Regionalregierung am Donnerstag mit. Am Vortag war die Zahl der Toten noch mit 30 angegeben worden.

Wiener Börse am Nachmittag im Plus, US-Schuldengrenze im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag nach überraschend guten US-Wirtschaftsdaten im Plus gezeigt. Der ATX hielt gegen 15 Uhr mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent bei 3.161,82 Punkten. Die um 14.30 Uhr gemeldeten US-Wirtschaftsdaten waren zwar besser als erwartet ausgefallen, wirkten sich aber nicht merklich aus. Gestützt wurden die Börsen von der Hoffnung auf eine Einigung im US-Schuldenstreit. Größere Gewinne verbuchten AT&S (+5,0 Prozent) und RBI (+3,8 Prozent).

