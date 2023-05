Schauspieler Helmut Berger ist tot

Wien/Salzburg - Helmut Berger war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein europäischer Filmstar. Einst galt der Schauspieler mit bürgerlichem Namen Steinberger als schönster Mann der Welt, es folgten Skandale und der Absturz. Am 29. Mai wäre der gebürtige Bad Ischler 79 Jahre alt geworden. Wie sein Agent Helmut Werner der APA berichtete, starb Berger am Donnerstag "friedlich, aber dennoch unerwartet" in Salzburg. Sein Lebensmotto "La Dolce Vita" genoss Berger zeitlebens in vollen Zügen.

Grüne kritisieren ausgebliebene Warnung vor Anschlagsplan

Wien - Die Anschlagspläne eines Rechtsradikalen auf das "Volksstimmefest"der KPÖ im Jahr 2021 sorgen nun auch für Verstimmung innerhalb der türkis-grünen Koalition: Es sei "irritierend", dass die KPÖ nicht gewarnt worden sei, sagte Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr zur "Tiroler Tageszeitung" (Feiertagsausgabe). Bei einem geplanten islamistischen Anschlag wäre wohl anders gehandelt worden, vermutet Bürstmayr außerdem: "Da hätte es Pressekonferenzen sonder Zahl gegeben."

Milliardenschwerer Klimaschutz-Topf für Industrie startet

Wien/Linz - Ab morgen, Freitag, bis Mitte September werden die ersten 175 Mio. Euro an Förderungen für den klimafreundlichen Umbau der Industrie vergeben, wie das Klimaministerium am Donnerstag bekanntgab. Insgesamt stellt die Bundesregierung bis 2030 gesetzlich abgesichert rund 3 Mrd. Euro zur Verfügung, um Industriekonzernen wie der voestalpine, die viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ausstoßen, bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu unterstützen.

Häuser in Tirol nach Hangrutsch eingeschlossen

Schwendau/Innsbruck/Graz - Ein Hangrutsch hat im Tiroler Zillertal dazu geführt, dass ein Ortsteil der Gemeinde Schwendau nur zu Fuß erreichbar ist. Die Straße nach Kleinschwendberg wurde gesperrt, rund 30 Personen sind davon betroffen, berichtete der ORF Tirol am Donnerstag. Bereits Anfang Mai bildete sich ein Riss in der Straße, mit den intensiven Niederschlägen habe sich die Situation nun verschlechtert, hieß es. Zugstrecken in der Steiermark und Tirol blieben gesperrt.

Hohes Polizeiaufgebot für umstrittenen Marsch in Jerusalem

Jerusalem - Unmittelbar vor dem umstrittenen Flaggen-Marsch israelischer Nationalisten durch Jerusalem bereiten sich die Sicherheitsbehörden auf Ausschreitungen vor. Rund 2.500 Einsatzkräfte sollten den Umzug sichern und einen friedlichen Verlauf möglich machen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Man bereite sich auf alle Szenarien vor, das schließe anti-arabische Gesänge, Gewalt und auch Raketenfeuer aus dem palästinensischen Gazastreifen ein.

Staatsbegräbnis der Queen kostete 162 Millionen Pfund

London - Das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. und die öffentliche Aufbahrung ihres Sarges haben die britischen Steuerzahler rund 162 Millionen Pfund (186,7 Mio Euro) gekostet. Das gab das Finanzministerium in London am Donnerstag bekannt. Fast die Hälfte der Kosten - 74 Millionen Pfund - entfiel demnach auf das Innenministerium, das für die Sicherheitsmaßnahmen zuständig war.

Mindestens 85 Tote bei Gewalt in Nigeria

Jos - Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Hirten und Bauern in Nigeria sind nach Regierungsangaben mindestens 85 Menschen getötet worden. Nach den Zusammenstößen in mehreren Dörfern im Bezirk Mangu des Bundestaats Plateau am Montag seien nunmehr "85 Leichen gefunden worden", teilte die Regionalregierung am Donnerstag mit. Am Vortag war die Zahl der Toten noch mit 30 angegeben worden.

