Nach Unwettern Schäden in Landwirtschaft der Emilia Romagna

Rom/Bologna - Die Bilanz der Unwetter in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna wird immer erschreckender. Die Zahl der Todesopfer ist am Donnerstag auf 14 gestiegen. Ein Ehepaar sei tot in seinem überschwemmten Haus aufgefunden wurde, berichteten italienische Medien. Der Sohn des Ehepaares im Alter von 73 und 71 Jahren hatte die Behörden informiert, nachdem er die Eltern telefonisch nicht mehr erreichen konnte.

Schauspieler Helmut Berger ist tot

Wien/Salzburg - Helmut Berger war in den 1960er- und 1970er-Jahren ein europäischer Filmstar. Einst galt der Schauspieler mit bürgerlichem Namen Steinberger als schönster Mann der Welt, es folgten Skandale und der Absturz. Am 29. Mai wäre der gebürtige Bad Ischler 79 Jahre alt geworden. Wie sein Agent Helmut Werner der APA berichtete, starb Berger am Donnerstag "friedlich, aber dennoch unerwartet" in Salzburg. Sein Lebensmotto "La Dolce Vita" genoss Berger zeitlebens in vollen Zügen.

Grüne kritisieren ausgebliebene Warnung vor Anschlagsplan

Wien - Die Anschlagspläne eines Rechtsradikalen auf das "Volksstimmefest"der KPÖ im Jahr 2021 sorgen nun auch für Verstimmung innerhalb der türkis-grünen Koalition: Es sei "irritierend", dass die KPÖ nicht gewarnt worden sei, sagte Grünen-Sicherheitssprecher Georg Bürstmayr zur "Tiroler Tageszeitung" (Feiertagsausgabe). Bei einem geplanten islamistischen Anschlag wäre wohl anders gehandelt worden, vermutet Bürstmayr außerdem: "Da hätte es Pressekonferenzen sonder Zahl gegeben."

Milliardenschwerer Klimaschutz-Topf für Industrie startet

Wien/Linz - Ab morgen, Freitag, bis Mitte September werden die ersten 175 Mio. Euro an Förderungen für den klimafreundlichen Umbau der Industrie vergeben, wie das Klimaministerium am Donnerstag bekanntgab. Insgesamt stellt die Bundesregierung bis 2030 gesetzlich abgesichert rund 3 Mrd. Euro zur Verfügung, um Industriekonzernen wie der voestalpine, die viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ausstoßen, bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu unterstützen.

Kiew wehrt Welle russischer Raketenangriffe ab

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat in der Nacht auf Donnerstag laut eigenen Angaben eine weitere "beispiellose" Welle von russischen Luftangriffen auf Kiew und andere Regionen abgewehrt. Luftabwehreinheiten hätten 29 der 30 von Russland abgefeuerten Marschflugkörper zerstört und vier Drohnen abgeschossen, so die ukrainische Luftwaffe am Donnerstag. Laut dem Verteidigungsministerium in Kiew hatten russische Streitkräfte die Marschflugkörper aus verschiedenen Richtungen abgefeuert.

Hohes Polizeiaufgebot für umstrittenen Marsch in Jerusalem

Jerusalem - Tausende nationalistische Israelis sind am Donnerstag unter massivem Polizeischutz mit israelischen Flaggen durch Jerusalem gezogen. Der umstrittene Marsch sollte am Abend auch durch das muslimische Viertel der Altstadt führen, was Palästinenser als extreme Provokation sehen. Laut der Nachrichteseite "Haaretz" versammelten sich rund 20.000 Menschen. Unter den Teilnehmern waren auch Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie Finanzminister Bezalel Smotrich.

Staatsbegräbnis der Queen kostete 162 Millionen Pfund

London - Das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. und die öffentliche Aufbahrung ihres Sarges haben die britischen Steuerzahler rund 162 Millionen Pfund (186,7 Mio Euro) gekostet. Das gab das Finanzministerium in London am Donnerstag bekannt. Fast die Hälfte der Kosten - 74 Millionen Pfund - entfiel demnach auf das Innenministerium, das für die Sicherheitsmaßnahmen zuständig war.

Wiener Börse schließt fester, US-Schuldengrenze im Fokus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas fester geschlossen. Der ATX beendete den Feiertagshandel mit einem Plus von 0,4 Prozent und 3.153,26 Punkten. Auch an anderen Börsen ging es nach oben. Gestützt wurden die Märkte von der Hoffnung auf eine Einigung im Streit um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze der USA. Einen Durchbruch gibt es hier aber noch nicht. Untermauert wurde die positive Stimmung von überraschend gut ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten.

