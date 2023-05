Nach Unwettern Schäden in Landwirtschaft der Emilia Romagna

Rom/Bologna - Die Bilanz der Unwetter in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna wird immer erschreckender. Die Zahl der Todesopfer ist am Donnerstag auf 14 gestiegen. Ein Ehepaar sei tot in seinem überschwemmten Haus aufgefunden wurde, berichteten italienische Medien. Der Sohn des Ehepaares im Alter von 73 und 71 Jahren hatte die Behörden informiert, nachdem er die Eltern telefonisch nicht mehr erreichen konnte.

G7-Gipfel beginnt mit Gedenken an Opfer von Hiroshima

Hiroshima - Die sieben großen demokratischen Industrienationen beginnen an diesem Freitag in Hiroshima in Japan ihr diesjähriges Gipfeltreffen. Zum Auftakt besuchen die Staats- und Regierungschefs das Mahnmal für die Opfer des Atombombenabwurfs am 6. August 1945 auf die japanische Stadt, der auf einen Schlag 70.000 Menschen tötete. Zehntausende weitere starben später. Drei Tage später folgte ein weiterer Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Nagasaki.

EBRD investiert 25 Mrd. Euro in ukrainischen Wiederaufbau

London/Samarkand - Im Zuge der Jahrestagung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) in Samarkand ist am Donnerstag beschlossen worden, bis zum Jahr 2032 mindestens 25 Milliarden Euro an Investitionen in den Wiederaufbau der Ukraine zu stecken. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) hat beim diesjährigen Treffen mit etwa 2.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 71 Ländern die Leitung inne.

Hohes Polizeiaufgebot für umstrittenen Marsch in Jerusalem

Jerusalem - Tausende nationalistische Israelis sind am Donnerstag unter massivem Polizeischutz mit israelischen Flaggen durch Jerusalem gezogen. Der umstrittene Marsch führte auch durch das muslimische Viertel der Altstadt führen, was Palästinenser als extreme Provokation sehen. Laut der Nachrichteseite "Haaretz" versammelten sich rund 20.000 Menschen. Unter den Teilnehmern waren auch Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sowie Finanzminister Bezalel Smotrich.

Syriens Präsident Assad bei Gipfel der Arabischen Liga

Damaskus - Nach rund einem Jahrzehnt der Isolation nimmt Syriens Präsident Bashar al-Assad beim Gipfel der Arabischen Liga am Freitag erstmals wieder an einem großen internationalen Treffen teil. Bei dem Gipfel im saudischen Jeddah dürfte Assad selbst im Mittelpunkt stehen. Für den Machthaber, dem Kriegsverbrechen wie der Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen werden, ist die Teilnahme ein großer symbolischer Erfolg.

Staatsbegräbnis der Queen kostete 162 Millionen Pfund

London - Das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. und die öffentliche Aufbahrung ihres Sarges haben die britischen Steuerzahler rund 162 Millionen Pfund (186,7 Mio Euro) gekostet. Das gab das Finanzministerium in London am Donnerstag bekannt. Fast die Hälfte der Kosten - 74 Millionen Pfund - entfiel demnach auf das Innenministerium, das für die Sicherheitsmaßnahmen zuständig war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red