G7-Gipfel begann mit Gedenken an Opfer von Hiroshima

Hiroshima - Die sieben großen demokratischen Industrienationen haben am Freitag im japanischen Hiroshima ihr diesjähriges Gipfeltreffen begonnen. Zum Auftakt empfing der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida die anderen Staats- und Regierungschefs der G7 zu einem Besuch im Friedensmuseum, das an den US-Atombombenangriff am 6. August 1945 erinnert. Die Bombe hatte auf einen Schlag 70.000 Menschen getötet, Zehntausende weitere starben später.

Österreich schiebt weiterhin nicht nach Syrien ab

Wien/Damaskus - Österreich schiebt weiterhin nicht nach Syrien ab. Eine neue Bewertung werde vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) stattfinden, "sobald es zu einer wesentlichen, dauerhaften Veränderung der Lage in Syrien kommt", teilte das Innenministerium der APA auf Anfrage mit. Dies werde "in enger Abstimmung mit europäischen Partnern" erfolgen. Während etwa auch Deutschland aktuell keine Abschiebungen nach Syrien plant, hat dessen Nachbarland Libanon schon damit begonnen.

"Welt"-Interview: Karner bezeichnet FPÖ-Kickl als "Gaukler"

Berlin/Wien/EU-weit - In der Debatte um eine gemeinsame europäische Asylpolitik fordert Innenminister Gerhard Karner weitere Zugeständnisse der deutschen Bundesregierung. "Ich baue darauf, dass Deutschland Österreich beim Thema Asylzentren in sicheren Drittstaaten unterstützen wird", sagte der ÖVP-Politiker der deutschen Tageszeitung "Die Welt". Scharfe Kritik übte Karner an FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dieser sei ein "Gaukler", der Dinge verspreche, "die er als Innenminister selbst nie gemacht hat".

Hänge in Bewegung - Häuser in Zell am See evakuiert

Zell am See - Durch die Regenfälle der vergangenen Tage sind die Hänge im Ortsteil Thumersbach in Zell am See in Bewegung geraten. Die Rückhaltebecken würden dauernd ausgebaggert, doch da sehr viel Material nachkommt, haben sich die Behörden entschlossen, sieben Häuser sicherheitshalber zu evakuieren, teilte das Land Salzburg am Donnerstag mit. Zudem gebe es eine Warnung für weitere 30 Gebäude. Feuerwehr, Wildbach- und Lawinenverbauung und Bezirkshauptmannschaft waren im Einsatz.

Neue Regeln für Leih-E-Scooter in Wien treten in Kraft

Wien - In Wien gelten ab Freitag neue Regeln für Leih-E-Scooter. Parken am Gehsteig ist nunmehr verboten. Auch die Verwendung von fixen Anmiet- bzw. Abstellflächen ist verpflichtend, wenn sich solche in der Nähe befinden. Auch Sperr- und Langsamfahrzonen etwa in Parks oder bei Spitälern wurden eingerichtet. Ursprünglich hätten die neuen Bestimmungen schon Anfang Mai in Kraft treten sollen. Allerdings hat ein Betreiber die Konzessionsvergabe beeinsprucht.

Vulkan Popocat�petl spuckt Asche

Puebla - Wegen eines vom Vulkan Popocat�petl verursachten Ascheregens ist in Zentralmexiko der Unterricht an rund 900 Schulen ausgefallen. Betroffen seien 125.000 Schüler und Studenten sowie 6.000 Lehrer in 22 Gemeinden rund um den Vulkan, teilten die Bildungsbehörden des Bundesstaates Puebla am Donnerstag (Ortszeit) mit.

