G7-Gipfel begann mit Gedenken an Opfer von Hiroshima

Hiroshima - Die G7-Staats- und Regierungschefs haben in Hiroshima der Opfer des ersten Atombombenabwurfs über Japan am 6. August 1945 gedacht. Zu Beginn ihres Gipfels ehrten sie die Toten mit Kranzniederlegungen am Mahnmal in der Stadt, die bei dem US-Angriff im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört worden war. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird der "Financial Times" zufolge persönlich am Gipfel teilnehmen. Er soll am Sonntag auch bei Diskussionen dabei sein.

Fliegeralarm in der gesamten Ukraine ausgerufen

Kiew (Kyjiw) - In der gesamten Ukraine wurde am Freitag in den frühen Morgenstunden Fliegeralarm ausgerufen. In einigen Gebieten soll es zu Explosionen gekommen sein. Aus offiziellen Informationen aus Kiew heißt es, dass Flugabwehrsysteme in mehreren Regionen bereits im Einsatz sind.

Österreich schiebt weiterhin nicht nach Syrien ab

Wien/Damaskus - Österreich schiebt weiterhin nicht nach Syrien ab. Eine neue Bewertung werde vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) stattfinden, "sobald es zu einer wesentlichen, dauerhaften Veränderung der Lage in Syrien kommt", teilte das Innenministerium der APA auf Anfrage mit. Dies werde "in enger Abstimmung mit europäischen Partnern" erfolgen. Während etwa auch Deutschland aktuell keine Abschiebungen nach Syrien plant, hat dessen Nachbarland Libanon schon damit begonnen.

Syriens Präsident Assad bei Gipfel der Arabischen Liga

Damaskus - Nach rund einem Jahrzehnt der Isolation nimmt Syriens Präsident Bashar al-Assad beim Gipfel der Arabischen Liga am Freitag erstmals wieder an einem großen internationalen Treffen teil. Bei dem Gipfel im saudischen Jeddah dürfte Assad selbst im Mittelpunkt stehen. Für den Machthaber, dem Kriegsverbrechen wie der Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen werden, ist die Teilnahme ein großer symbolischer Erfolg.

"Welt"-Interview: Karner bezeichnet FPÖ-Kickl als "Gaukler"

Berlin/Wien/EU-weit - In der Debatte um eine gemeinsame europäische Asylpolitik fordert Innenminister Gerhard Karner weitere Zugeständnisse der deutschen Bundesregierung. "Ich baue darauf, dass Deutschland Österreich beim Thema Asylzentren in sicheren Drittstaaten unterstützen wird", sagte der ÖVP-Politiker der deutschen Tageszeitung "Die Welt". Scharfe Kritik übte Karner an FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dieser sei ein "Gaukler", der Dinge verspreche, "die er als Innenminister selbst nie gemacht hat".

Tsunami-Warnung nach Erdbeben nahe Neukaledonien

Noumea - In der Nähe der Inselgruppe Neukaledonien hat es ein heftiges Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke am Freitag auf 7,7. Das Frühwarnsystem gab eine Tsunami-Warnung aus - unter anderem für Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi, in der zunächst von bis zu drei Meter hohen Wellen in Vanuatu die Rede war, Später relativierte die Behörde: Sie rechnete nur noch mit maximal einem Meter Höhe in Vanuatu und 0,3 Meter in anderen Pazifikstaaten, u.a. Fidschi.

Neue Regeln für Leih-E-Scooter in Wien treten in Kraft

Wien - In Wien gelten ab Freitag neue Regeln für Leih-E-Scooter. Parken am Gehsteig ist nunmehr verboten. Auch die Verwendung von fixen Anmiet- bzw. Abstellflächen ist verpflichtend, wenn sich solche in der Nähe befinden. Auch Sperr- und Langsamfahrzonen etwa in Parks oder bei Spitälern wurden eingerichtet. Ursprünglich hätten die neuen Bestimmungen schon Anfang Mai in Kraft treten sollen. Allerdings hat ein Betreiber die Konzessionsvergabe beeinsprucht.

