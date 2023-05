G7-Gipfel: Neue Sanktionen gegen Russland

Hiroshima/Peking - Die USA, die EU und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels am Freitag im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet, unter anderem gegen den russischen Diamantenhandel. Die wichtigsten demokratischen Industrieländer forderten zudem einen vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll ebenfalls an dem Treffen teilnehmen.

Russische Raketen und Drohnen trafen Ziele in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat bei neuen Luftangriffen auf die Ukraine mehrere Ziele getroffen. Die ukrainische Flugabwehr konnte nicht alle Drohnen und Raketen abfangen. Drei Marschflugkörper und sechs Drohnen trafen laut einer Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe bei Telegram am Freitag ins Ziel. Insgesamt habe das russische Militär 22 Drohnen und sechs Marschflugkörper bei dieser Attacke eingesetzt. Angaben zu den Einschlagsorten machte das ukrainische Militär nicht.

Raiffeisen International schränkt Geschäfte in Belarus ein

Wien/Minsk/Kiew (Kyjiw) - Die Raiffeisen Bank International (RBI) schränkt ihre Geschäfte in Belarus ein. "Raiffeisen Bank International hat entschieden, die Korrespondenzbankbeziehungen in der Region stark zu reduzieren und die Banken wurden darüber informiert", bestätigte eine RBI-Sprecherin am Freitag auf APA-Anfrage eine Meldung der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform. Für belarussische Banken dürfte es damit deutlicher schwieriger werden, internationalen Zahlungen zu tätigen.

Tsunami-Warnung nach Erdbeben nahe Neukaledonien aufgehoben

Noumea - Nach einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,7 nahe der Inselgruppe Neukaledonien ist die Gefahr von gefährlichen Flutwellen gebannt: Wenige Stunden nach dem Beben in der Südsee hob das Frühwarnsystem in den USA seine Tsunami-Warnung wieder auf. Zunächst hatte es eine Warnung unter anderem für Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi gegeben. Nachdem anfangs von möglicherweise bis zu drei Meter hohen Wellen in Vanuatu die Rede war, relativierte die Behörde die Angaben später.

Schwarzer Flügel statt goldener Bösendorfer im Parlament

Wien - Der umstrittene vergoldete Bösendorfer im Parlament soll verstummen. Statt des angemieteten Instruments will Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ein "schlichtes, schwarzes Klavier" anschaffen, hieß es am Freitag in einem Statement gegenüber der APA nach Berichten des "Kurier" und der "Krone". Selbst in Nationalratssitzungen hatte die Opposition die Mietkosten von 3.000 Euro pro Monat für den Bösendorfer kritisiert.

Evakuierung der Häuser in Zell am See vorerst aufgehoben

Zell am See - Nach der Evakuierung von sieben Häusern im Ortsteil Thumersbach in Zell am See (Pinzgau) wegen abrutschender Hänge am Donnerstagabend durften die Bewohner am Freitagvormittag vorübergehend wieder in ihre Häuser zurück. Im Lauf des Vormittags begutachten Experten die Lage und entscheiden danach über die weitere Vorgangsweise, berichtete das Land Salzburg am Freitag.

Pandemie vernichtete laut WHO mehr als 300 Mio. Lebensjahre

Genf - Durch Covid-19-Todesfälle sind laut der Weltgesundheitsorganisation WHO 336,8 Millionen Lebensjahre verloren gegangen. Diese Schätzung mache das wahre Ausmaß der Pandemie ersichtlich, heißt es im statistischen Jahrbuch der UNO-Gesundheitsbehörde, das am Freitag in Genf veröffentlicht wurde. Die WHO führt allein in den Jahren 2020/21 insgesamt rund 14,9 Millionen Todesfälle auf das Coronavirus zurück. Durchschnittlich sei jedes Mal ein Leben um etwa 22 Jahre verkürzt worden.

Drei weitere Demonstranten im Iran hingerichtet

Teheran - Im Iran sind drei weitere Demonstranten nach umstrittenen Prozessen hingerichtet worden. Die Männer seien Freitagfrüh exekutiert worden, berichtete das Justizportal Misan. Die Protestteilnehmer wurden beschuldigt, während der landesweiten Demonstrationen gegen die iranische Staatsführung im November drei Sicherheitskräfte in der Metropole Isfahan getötet zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht.

