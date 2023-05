Enorme Schäden nach Unwetter in Italien

Bologna/Rom - Nach Überschwemmungen und Erdrutschen infolge starker Regenfälle mit mindestens 14 Todesopfern untersucht die norditalienische Adria-Region Emilia Romagna die Schäden. Zehntausende Einwohner in den betroffenen Gebieten mussten ihre Häuser verlassen, viele von ihnen sind in Pfarren und Sporthallen untergebracht. 650 Menschen wurden mit Hubschraubern und Flugzeugen aus den überschwemmten Gebieten evakuiert.

SPÖ-Wahlkommission tagt ab Montag Vormittag

Wien - Die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz bzw. die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl biegt am Montag in die Zielgerade. In der Früh werden die plombierten Kisten mit den Fragebögen aus Niederösterreich abgeholt - begleitet von Mitgliedern der Wahlkommission, teilte die Partei am Freitag mit. Ab 10 Uhr tagt dann die Kommission nicht medienöffentlich im Renner-Institut. Wie lange es bis zur Ergebnisbekanntgabe dauern wird, könne man nicht abschätzen.

G7-Gipfel: Neue Sanktionen gegen Russland

Hiroshima/Peking - Die USA, die EU und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels am Freitag im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet, unter anderem gegen den russischen Diamantenhandel. Die wichtigsten demokratischen Industrieländer forderten zudem einen vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll ebenfalls an dem Treffen teilnehmen.

Russische Raketen und Drohnen trafen Ziele in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat bei neuen Luftangriffen auf die Ukraine mehrere Ziele getroffen. Die ukrainische Flugabwehr konnte nicht alle Drohnen und Raketen abfangen. Drei Marschflugkörper und sechs Drohnen trafen laut einer Mitteilung der ukrainischen Luftwaffe bei Telegram am Freitag ins Ziel. Insgesamt habe das russische Militär 22 Drohnen und sechs Marschflugkörper bei dieser Attacke eingesetzt. Angaben zu den Einschlagsorten machte das ukrainische Militär nicht.

Festnahmen nach Flaggenmarsch in Jerusalem

Jerusalem - Nach Konfrontationen im Zuge eines umstrittenen Flaggenmarsches nationalistischer Israelis hat die israelische Polizei in der Nacht auf Freitag acht mutmaßliche Beteiligte festgenommen. Sie würden verdächtigt, an gewaltsamen Vorfällen im arabischen Ostteil Jerusalems und der Altstadt beteiligt gewesen zu sein. Die "Jerusalem Post" berichtete von Zusammenstößen zwischen Israelis und Palästinensern. Die palästinensische Botschaft in Wien kritisierte den Marsch scharf.

Schwarzer Flügel statt goldener Bösendorfer im Parlament

Wien - Der umstrittene vergoldete Bösendorfer im Parlament soll verstummen. Statt des angemieteten Instruments will Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ein "schlichtes, schwarzes Klavier" anschaffen, hieß es am Freitag in einem Statement gegenüber der APA nach Berichten des "Kurier" und der "Krone". Selbst in Nationalratssitzungen hatte die Opposition die Mietkosten von 3.000 Euro pro Monat für den Bösendorfer kritisiert.

Evakuierung der Häuser in Zell am See vorerst aufgehoben

Zell am See - Nach der Evakuierung von sieben Häusern im Ortsteil Thumersbach in Zell am See (Pinzgau) wegen abrutschender Hänge am Donnerstagabend durften die Bewohner am Freitagvormittag vorübergehend wieder in ihre Häuser zurück. Im Lauf des Vormittags begutachten Experten die Lage und entscheiden danach über die weitere Vorgangsweise, berichtete das Land Salzburg am Freitag.

Pandemie vernichtete laut WHO mehr als 300 Mio. Lebensjahre

Genf - Durch Covid-19-Todesfälle sind laut der Weltgesundheitsorganisation WHO 336,8 Millionen Lebensjahre verloren gegangen. Diese Schätzung mache das wahre Ausmaß der Pandemie ersichtlich, heißt es im statistischen Jahrbuch der UNO-Gesundheitsbehörde, das am Freitag in Genf veröffentlicht wurde. Die WHO führt allein in den Jahren 2020/21 insgesamt rund 14,9 Millionen Todesfälle auf das Coronavirus zurück. Durchschnittlich sei jedes Mal ein Leben um etwa 22 Jahre verkürzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red