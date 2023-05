G7-Gipfel: Neue Sanktionen gegen Russland

Hiroshima/Peking - Die USA, die EU und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels am Freitag im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet, unter anderem gegen den russischen Diamantenhandel. Die wichtigsten demokratischen Industrieländer forderten zudem einen vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll ebenfalls an dem Treffen teilnehmen.

Nehammer gegen österreichische Entminungshilfe in Ukraine

Wien - In die jüngste Debatte über eine mögliche Unterstützung Österreichs bei Entminungsarbeiten in der Ukraine hat sich am Freitag auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingeschaltet. Er sprach sich laut einer Pressemitteilung gegen eine österreichische Beteiligung aus, solange in der Ukraine Krieg herrsche, und ortete bei einem solchen Einsatz Probleme mit der Neutralität. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk zeigte sich in Ö1 enttäuscht vom Vorgehen Österreichs.

Wien ist größter Immo-Verlierer in Europa

Wien - Wien hat sich zum schwächsten Wohnimmobilienmarkt unter den großen europäischen Hauptstädten entwickelt. Die Stadt verzeichnete bei den Immobilienpreisen gegenüber dem Höchststand vor einem Jahr einen deutlichen Rückgang. Dabei übertraf die Donaumetropole das schwer angeschlagene Stockholm, wie aus der Bloomberg-City-Tracker-Analyse hervorgeht. Demnach seien die Quadratmeterpreise in Wien im Schnitt um 12,2 Prozent gesunken, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg".

Enorme Schäden nach Unwetter in Italien

Bologna/Rom - Nach Überschwemmungen und Erdrutschen infolge starker Regenfälle mit mindestens 14 Todesopfern untersucht die norditalienische Adria-Region Emilia Romagna die Schäden. Zehntausende Einwohner in den betroffenen Gebieten mussten ihre Häuser verlassen, viele von ihnen sind in Pfarren und Sporthallen untergebracht. 650 Menschen wurden mit Hubschraubern und Flugzeugen aus den überschwemmten Gebieten evakuiert.

SPÖ-Wahlkommission tagt ab Montag Vormittag

Wien - Die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz bzw. die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl biegt am Montag in die Zielgerade. In der Früh werden die plombierten Kisten mit den Fragebögen aus Niederösterreich abgeholt - begleitet von Mitgliedern der Wahlkommission, teilte die Partei am Freitag mit. Ab 10 Uhr tagt dann die Kommission nicht medienöffentlich im Renner-Institut. Wie lange es bis zur Ergebnisbekanntgabe dauern wird, könne man nicht abschätzen.

Entwarnung nach Evakuierung von sieben Häusern im Pinzgau

Zell am See - Nach der Evakuierung von sieben Häusern im Ortsteil Thumersbach in Zell am See (Pinzgau) wegen abrutschender Hänge am Donnerstagabend durften die Bewohner am Freitagvormittag wieder in ihre Häuser zurück und können vorerst auch dort bleiben. Die Lage vor Ort werde weiterhin genau beobachtet und die Rückhaltebecken würden laufend ausgeräumt. "Für den Moment kann Entwarnung gegeben werden", informierte das Land Freitagmittag.

Drei weitere Demonstranten im Iran hingerichtet

Teheran/Wien - Im Iran sind drei weitere Demonstranten nach umstrittenen Prozessen hingerichtet worden. Laut dem Justizportal Misan wurden die Männer Freitag früh exekutiert. Sie wurden beschuldigt, während der Demonstrationen gegen die iranische Staatsführung im November drei Sicherheitskräfte in der Metropole Isfahan getötet zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht. Das österreichische Außenministerium und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zeigten sich erschüttert.

Österreich schiebt weiterhin nicht nach Syrien ab

Wien/Damaskus - Österreich schiebt weiterhin nicht nach Syrien ab. Eine neue Bewertung werde vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) stattfinden, "sobald es zu einer wesentlichen, dauerhaften Veränderung der Lage in Syrien kommt", teilte das Innenministerium der APA auf Anfrage mit. Dies werde "in enger Abstimmung mit europäischen Partnern" erfolgen. Während etwa auch Deutschland aktuell keine Abschiebungen nach Syrien plant, hat dessen Nachbarland Libanon schon damit begonnen.

Wiener Börse notiert erneut fester, ATX legte 0,75 % zu

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitagnachmittag weiter fest tendiert. Bereits am Vortag hatten solide US-Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks gestützt. Der heimische Leitindex ATX legte bis etwa 14.15 Uhr um 0,75 Prozent auf 3.176,89 Punkte zu. Datenseitig gibt es nur wenige Impulse. Deutliche Zugewinne gab es dann bei den Aktien von Marinomed. Die Titel legten um satte 6,9 Prozent zu.

