G7-Gipfel: Neue Sanktionen gegen Russland

Hiroshima/Peking - Die USA, die EU und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels am Freitag im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet, unter anderem gegen den russischen Diamantenhandel. Die wichtigsten demokratischen Industrieländer forderten zudem einen vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll ebenfalls an dem Treffen teilnehmen.

Nehammer gegen österreichische Entminungshilfe in Ukraine

Wien - In die jüngste Debatte über eine mögliche Unterstützung Österreichs bei Entminungsarbeiten in der Ukraine hat sich am Freitag auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingeschaltet. Er sprach sich laut einer Pressemitteilung gegen eine österreichische Beteiligung aus, solange in der Ukraine Krieg herrsche, und ortete bei einem solchen Einsatz Probleme mit der Neutralität. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk zeigte sich in Ö1 enttäuscht vom Vorgehen Österreichs.

Wien ist größter Immo-Verlierer in Europa

Wien - Wien hat sich zum schwächsten Wohnimmobilienmarkt unter den großen europäischen Hauptstädten entwickelt. Die Stadt verzeichnete bei den Immobilienpreisen gegenüber dem Höchststand vor einem Jahr einen deutlichen Rückgang. Dabei übertraf die Donaumetropole das schwer angeschlagene Stockholm, wie aus der Bloomberg-City-Tracker-Analyse hervorgeht. Demnach seien die Quadratmeterpreise in Wien im Schnitt um 12,2 Prozent gesunken, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg".

Enorme Schäden nach Unwetter in Italien

Bologna/Rom - Nach Überschwemmungen und Erdrutschen infolge starker Regenfälle mit mindestens 14 Todesopfern untersucht die norditalienische Adria-Region Emilia Romagna die Schäden. Zehntausende Einwohner in den betroffenen Gebieten mussten ihre Häuser verlassen, viele von ihnen sind in Pfarren und Sporthallen untergebracht. 650 Menschen wurden mit Hubschraubern und Flugzeugen aus den überschwemmten Gebieten evakuiert.

SPÖ-Wahlkommission tagt ab Montag Vormittag

Wien - Die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz bzw. die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl biegt am Montag in die Zielgerade. In der Früh werden die plombierten Kisten mit den Fragebögen aus Niederösterreich abgeholt - begleitet von Mitgliedern der Wahlkommission, teilte die Partei am Freitag mit. Ab 10 Uhr tagt dann die Kommission nicht medienöffentlich im Renner-Institut. Wie lange es bis zur Ergebnisbekanntgabe dauern wird, könne man nicht abschätzen.

"NYT": Videobeweis für Gewalt an Migranten in Griechenland

Wien/New York - Die New York Times hat erstmals einen Beweis via Video dafür geliefert, wie Asylsuchende von der griechischen Küstenwache auf offenem Meer in die Türkei zurückgedrängt werden. Die Menschen wurden demnach auf der Insel Lesbos von Vermummten festgenommen. Ein Kastenwagen brachte die zwölf Menschen, darunter Kinder und ein Baby, auf ein Schnellboot. Auf dem Meer wechselten sie auf ein Schiff der griechischen Küstenwache, anschließend auf ein aufblasbares Floß.

Verletzte bei Zusammenstößen in Jerusalemer Altstadt

Jerusalem - Bei Ausschreitungen zwischen Juden und Palästinensern in der Jerusalemer Altstadt sind am Freitag mehrere Personen durch Steinwürfe verletzt worden. Zu den Zusammenstößen kam es laut israelischen Medienberichten, als Hunderte jüdische Gläubige von einem Massengebet an der Klagemauer anlässlich des Jerusalemtags kommend auf Hunderte Muslime trafen, die auf dem Weg zu den Freitagsgebeten auf dem Haram al-Scharif (Tempelberg) waren.

Entwarnung nach Evakuierung von sieben Häusern im Pinzgau

Zell am See - Nach der Evakuierung von sieben Häusern im Ortsteil Thumersbach in Zell am See (Pinzgau) wegen abrutschender Hänge am Donnerstagabend durften die Bewohner am Freitagvormittag wieder in ihre Häuser zurück und können vorerst auch dort bleiben. Die Lage vor Ort werde weiterhin genau beobachtet und die Rückhaltebecken würden laufend ausgeräumt. "Für den Moment kann Entwarnung gegeben werden", informierte das Land Freitagmittag.

