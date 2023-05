G7-Gipfel: Neue Sanktionen gegen Russland

Hiroshima/Peking - Die USA, die EU und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels am Freitag im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet, unter anderem gegen den russischen Diamantenhandel. Die wichtigsten demokratischen Industrieländer forderten zudem einen vollständigen Abzug Russlands aus der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll ebenfalls an dem Treffen teilnehmen.

Nehammer gegen österreichische Entminungshilfe in Ukraine

Wien - In die jüngste Debatte über eine mögliche Unterstützung Österreichs bei Entminungsarbeiten in der Ukraine hat sich am Freitag auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingeschaltet. Er sprach sich laut einer Pressemitteilung gegen eine österreichische Beteiligung aus, solange in der Ukraine Krieg herrsche, und ortete bei einem solchen Einsatz Probleme mit der Neutralität. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk zeigte sich in Ö1 enttäuscht vom Vorgehen Österreichs.

Wien ist größter Immo-Verlierer in Europa

Wien - Wien hat sich zum schwächsten Wohnimmobilienmarkt unter den großen europäischen Hauptstädten entwickelt. Die Stadt verzeichnete bei den Immobilienpreisen gegenüber dem Höchststand vor einem Jahr einen deutlichen Rückgang. Dabei übertraf die Donaumetropole das schwer angeschlagene Stockholm, wie aus der Bloomberg-City-Tracker-Analyse hervorgeht. Demnach seien die Quadratmeterpreise in Wien im Schnitt um 12,2 Prozent gesunken, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg".

"NYT": Videobeweis für Gewalt an Migranten in Griechenland

Wien/New York - Die New York Times hat erstmals einen Beweis via Video dafür geliefert, wie Asylsuchende von der griechischen Küstenwache auf offenem Meer in die Türkei zurückgedrängt werden. Die Menschen wurden demnach auf der Insel Lesbos von Vermummten festgenommen. Ein Kastenwagen brachte die zwölf Menschen, darunter Kinder und ein Baby, auf ein Schnellboot. Auf dem Meer wechselten sie auf ein Schiff der griechischen Küstenwache, anschließend auf ein aufblasbares Floß.

Verletzte bei Zusammenstößen in Jerusalemer Altstadt

Jerusalem - Bei Ausschreitungen zwischen Juden und Palästinensern in der Jerusalemer Altstadt sind am Freitag mehrere Personen durch Steinwürfe verletzt worden. Zu den Zusammenstößen kam es laut israelischen Medienberichten, als Hunderte jüdische Gläubige von einem Massengebet an der Klagemauer anlässlich des Jerusalemtags kommend auf Hunderte Muslime trafen, die auf dem Weg zu den Freitagsgebeten auf dem Haram al-Scharif (Tempelberg) waren.

Russland erklärt Greenpeace zur "unerwünschten Organisation"

Moskau - Russland hat Greenpeace zur "unerwünschten Organisation" erklärt. Die Organisation habe versucht, sich in die inneren Angelegenheiten des Staates einzumischen und betreibe antirussische Propaganda, indem sie Sanktionen gegen Russland fordere, begründete die russische Generalstaatsanwaltschaft am Freitag ihre Entscheidung. Damit wird die weitere Tätigkeit von Greenpeace in Russland quasi verboten. Die Umweltschutzorganisation war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Syriens Präsident Assad bei Gipfel der Arabischen Liga

Jeddah - Nach rund einem Jahrzehnt der Isolation nimmt Syriens Präsident Bashar al-Assad beim Gipfel der Arabischen Liga am Freitag erstmals wieder an einem großen internationalen Treffen teil. Für den Machthaber, dem Kriegsverbrechen wie der Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen werden, ist die Teilnahme ein großer symbolischer Erfolg. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj landete am Freitag aus Polen kommend in Jeddah.

Wiener Börse schließt fester, ATX gewann 0,26 %

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag zugelegt, stärkere Gewinne im Verlauf wurden vor Handelsschluss aber wieder abgegeben. Wie am Vortag sorgte zunächst die Hoffnung auf eine mögliche Einigung im US-Haushaltsstreit für eine positive Marktstimmung. Am Abend wurde dann aber bekannt, dass die Republikaner die Verhandlungen über eine Anhebung der US-Schuldengrenze verlassen haben. Der ATX legte am Ende 0,26 Prozent zu auf 3.161,59 Punkte.

