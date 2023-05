G7-Gipfel: USA unterstützen Kampfjet-Koalition

Hiroshima/Peking - Die USA wollen die Lieferung von Kampfjets des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen. Zunächst sollen Piloten ausgebildet werden, hieß es am Freitag am Rande des G7-Gipfels in Japan. Dann werde man entscheiden, wann und wie viele Flugzeuge geliefert werden und wer sie zur Verfügung stellt. Mit der Zusage erfüllt US-Präsident Joe Biden seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj einen lange gehegten Wunsch. Selenskyj wird an diesem Wochenende am G7-Gipfel teilnehmen..

Nehammer gegen österreichische Entminungshilfe in Ukraine

Wien - In die jüngste Debatte über eine mögliche Unterstützung Österreichs bei Entminungsarbeiten in der Ukraine hat sich am Freitag auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) eingeschaltet. Er sprach sich laut einer Pressemitteilung gegen eine österreichische Beteiligung aus, solange in der Ukraine Krieg herrsche, und ortete bei einem solchen Einsatz Probleme mit der Neutralität. Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk zeigte sich in Ö1 enttäuscht vom Vorgehen Österreichs.

Verhandlungen über US-Schuldengrenze unterbrochen

Washington - Die zähen Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA sind nach ermutigenden Signalen am Freitag abrupt unterbrochen worden. Die republikanischen Unterhändler verließen die Gespräche nur etwa eine Stunde nach Beginn, wie US-Medien berichteten. Der Verhandlungsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Garret Graves, sagte vor Journalisten, die Demokraten von Präsident Joe Biden agierten "unvernünftig" und in den Gespräche gebe es eine Pause.

Schwerverletzter nach Traktorbrand im Bezirk Leibnitz

St. Andrä-Höch - Bei einem Unfall mit seinem Rasen-Traktor hat ein 77-Jähriger in St. Andrä-Höch (Bezirk Leibnitz) Freitagmittag schwere Verbrennungen erlitten. Laut Polizei war der Traktor bei Arbeiten an einem steileren Wiesenstück auf dem Grundstück des Pensionisten umgekippt und hatte sich überschlagen. Die Zugmaschine fing Feuer, der 77-Jährige wurde schwer verletzt.

Russland erklärt Greenpeace zur "unerwünschten Organisation"

Moskau - Russland hat Greenpeace zur "unerwünschten Organisation" erklärt. Die Organisation habe versucht, sich in die inneren Angelegenheiten des Staates einzumischen und betreibe antirussische Propaganda, indem sie Sanktionen gegen Russland fordere, so die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag. Damit wird die weitere Tätigkeit von Greenpeace in Russland quasi verboten. Der russische Ableger der Umweltschutzorganisation erklärte daraufhin, seine Arbeit in dem Land einzustellen.

Slowakei: Freispruch für Milliardär von Journalistenmord

Bratislava - Im auch von internationalen Medien genau beobachteten Verfahren rund um den Mord an dem slowakischen Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten wurde der mutmaßliche Auftraggeber Marian Kocner mangels Beweisen erneut freigesprochen. Es sei nicht erwiesen worden, dass die Tat vom Angeklagten begangen wurde, begründete am Freitag die Senatsvorsitzende des für organisiertes Verbrechen zuständigen Sondergerichts in Pezinok nahe der Hauptstadt Bratislava.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red