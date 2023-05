Selenskyj zu G7-Gipfel in Japan eingetroffen

Hiroshima - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum G7-Treffen in Japan eingetroffen. Er kam am Samstag in einem französischen Regierungsflugzeug auf dem Flughafen in Hiroshima an, das ihn von Saudi-Arabien nach Japan brachte. Selenskyj hatte dort am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen, um für die Unterstützung seines Landes gegen den russischen Angriffskrieg zu werben. Er will am Sonntag an den Beratungen der G7-Staaten teilnehmen.

Pflegelehre im Nationalrat

Wien/EU-weit/Brüssel - Besuch aus dem EU-Parlament empfängt der Nationalrat kommende Woche. Präsidentin Roberta Metsola hält am Donnerstag vor den Abgeordneten eine Rede, die Basis für eine anschließende Debatte ist. An Gesetzen kommen etwa die Pflegelehre und die Ausweitung des Pflege-Angehörigenbonus auf Personen, die nicht im selben Haushalt wie die zu pflegende Person leben. Das Energieeffizienzgesetz droht an der Zwei-Drittel-Blockade der SPÖ zu scheitern.

15-jähriger Macheten-Räuber zu zwei Jahren verurteilt

Wien - Mit einer Machete hat ein im Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alter Bursche in Wien-Donaustadt einen Supermarkt überfallen. "Ich hatte Schulden. Ich musste sie abbezahlen, mir wurde auch gedroht. Ich hatte keine andere Möglichkeit", schilderte er nun am Landesgericht seine Motivlage. Seinen Mittäter, der ebenfalls mit einer Machete bewaffnet war und der bisher nicht ausgeforscht werden konnte, nannte er nicht. Der mittlerweile 16-Jährige wurde zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt.

Weitere Verhandlungsrunde im US-Schuldenstreit geplatzt

Washington - In Washington ist am Freitagabend eine weitere Verhandlungsrunde zwischen US-Republikanern und der Regierung von Präsident Joe Biden zum Schuldenstreit ohne Einigung zu Ende gegangen. Gestritten wird in Washington über eine Anhebung der Schuldenobergrenze des Bundes von 31,4 Billionen Dollar (rund 29 Billionen Euro). Sollte keine Einigung zustande kommen, droht den USA die Zahlungsunfähigkeit. US-Präsident Biden selbst hält sich bis Sonntag in Japan zum G7-Gipfel auf.

Asylanträge im April um ein Drittel gegenüber 2022 gesunken

Wien - Im April sind in Österreich 3.467 Asylanträge gestellt worden. Das entspricht einem Rückgang um 33 Prozent im Vergleich zum April 2022, als 5.162 Mal um Asyl angesucht wurde, wie das Innenministerium am Wochenende mitteilte. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 13.634 Asylanträge eingereicht - ein Minus von rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für das Innenministerium belegen diese Zahlen die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität.

Aufbau des Justizwesens in Bhutan: Österreich hilft

Thimphu - Beim Aufbau des dezentralen Justizsystems in Bhutan spielt Österreichs Entwicklungszusammenarbeit für das Schwerpunktland am Himalaya eine wichtige Rolle. So wurde der Bau von zehn neuen Gerichtshöfen zur Gänze oder - gemeinsam mit der Schweiz - zum Teil finanziert. Österreichs Beitrag seit 2014 macht 6,5 Millionen Euro aus.

Muslime und Juden reisen gemeinsam nach Auschwitz

Wien/Oswiecim (Auschwitz) - Hochrangige Vertreter der Islamischen Glaubensgemeinschaft und der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) reisen am Montag erstmals gemeinsam nach Polen, um im ehemaligen Konzentrationslager in Auschwitz der Opfer der Shoah zu gedenken. "Es geht auch darum, Prävention gegen Hass im allgemeinen und Antisemitismus im Speziellen zu leisten", sagte Ramazan Demir, Mitinitiator der Reise gegenüber der APA.

