Selenskyj zu G7-Gipfel in Japan eingetroffen

Hiroshima - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zum G7-Treffen in Japan eingetroffen. Selenskyj landete am Samstag in einem französischen Regierungsflugzeug auf dem Flughafen in Hiroshima. Am Vortag hatte er in Saudi-Arabien bereits am Gipfeltreffen der Arabischen Liga teilgenommen. In Japan will der ukrainische Präsident am Sonntag an den Beratungen der G7-Staaten teilnehmen. Bereits am Samstag ist ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Joe Biden geplant.

Flugabwehr schießt Drohnen über Kiew ab

Kiew (Kyjiw) - In Kiew hat die Flugabwehr bei den inzwischen elften russischen Angriffen in diesem Monat erneut zahlreiche Kampfdrohnen abgeschossen. Herabfallende Trümmer beschädigten zwei Wohnhäuser, Autos und Straßenbeläge, wie die Behörden Samstagfrüh mitteilten. Die ukrainischen Luftstreitkräfte sprachen von insgesamt 18 iranischen Kamikaze-Drohnen, die im Kiewer Gebiet abgeschossen worden seien. Insgesamt wurden demnach 20 Drohnen in der Ukraine zerstört.

G7 wollen ab 2035 nur noch Elektro-Neuwagen

Hiroshima - Die G7-Staaten wollen ihre Maßnahmen gegen den Klimawandel forcieren. Die sieben führenden westlichen Industriestaaten bekennen sich in der am Samstag veröffentlichten Gipfelerklärung von Hiroshima zu dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Dazu wollen sie bis 2035 unter anderem ihre Fahrzeugflotte dekarbonisieren. Ziel sei es, bis 2035 beim Neuwagenverkauf zu 100 Prozent elektrifizierte Fahrzeuge zu erreichen.

Unwetter in Norditalien: Sorge vor neuen Niederschlägen

Bologna - In der überschwemmten norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna gibt es noch keine Entwarnung. Am Wochenende wird mit starken Niederschlägen gerechnet, wodurch sich die Lage in den überschwemmten Gemeinden erschweren dürfte. 14 Menschen sind durch die Überschwemmungen diese Woche gestorben, 15.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen und sind in Sporthallen, Schulen und Pfarren untergebracht.

Asylanträge im April um ein Drittel gegenüber 2022 gesunken

Wien - Im April sind in Österreich 3.467 Asylanträge gestellt worden. Das entspricht einem Rückgang um 33 Prozent im Vergleich zum April 2022, als 5.162 Mal um Asyl angesucht wurde, wie das Innenministerium am Wochenende mitteilte. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt 13.634 Asylanträge eingereicht - ein Minus von rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für das Innenministerium belegen diese Zahlen die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität.

Pflegelehre im Nationalrat

Wien/EU-weit/Brüssel - Besuch aus dem EU-Parlament empfängt der Nationalrat kommende Woche. Präsidentin Roberta Metsola hält am Donnerstag vor den Abgeordneten eine Rede, die Basis für eine anschließende Debatte ist. An Gesetzen kommen etwa die Pflegelehre und die Ausweitung des Pflege-Angehörigenbonus auf Personen, die nicht im selben Haushalt wie die zu pflegende Person leben. Das Energieeffizienzgesetz droht an der Zwei-Drittel-Blockade der SPÖ zu scheitern.

15-jähriger Macheten-Räuber zu zwei Jahren verurteilt

Wien - Mit einer Machete hat ein im Tatzeitpunkt erst 15 Jahre alter Bursche in Wien-Donaustadt einen Supermarkt überfallen. "Ich hatte Schulden. Ich musste sie abbezahlen, mir wurde auch gedroht. Ich hatte keine andere Möglichkeit", schilderte er nun am Landesgericht seine Motivlage. Seinen Mittäter, der ebenfalls mit einer Machete bewaffnet war und der bisher nicht ausgeforscht werden konnte, nannte er nicht. Der mittlerweile 16-Jährige wurde zu zwei Jahren teilbedingt verurteilt.

