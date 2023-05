G7 rücken enger gegen China und Russland zusammen

Hiroshima - Angesichts der wachsenden Konkurrenz mit autoritär-regierten Staaten wie Russland und China rücken die G7-Staats- und Regierungschefs enger zusammen. Auf ihrem dreitägigen Gipfeltreffen im japanischen Hiroshima beschlossen sie am Samstag, Abhängigkeiten ihrer Volkswirtschaften zu reduzieren, neue Technologien zu fördern und politischen Druck abzuwehren. Zudem traf der ukrainische Präsident Wolodmyr Selenskyj in Hiroshima ein, der am Sonntag zu den Gesprächen dazustoßen soll.

Wagner-Chef Prigoschin: Haben volle Kontrolle über Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Die russische Söldnergruppe Wagner nach eigenen Angaben die volle Kontrolle über die seit Wochen umkämpfte ukrainische Stadt Bachmut übernommen. Das teilt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Samstag in einem Video mit. Die Ukraine widersprach. "Das ist nicht wahr", erklärte ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte. "Unsere Einheiten kämpfen in Bachmut."

Selenskyj dankt bei G7-Gipfel für Kampfjet-Entscheidung

Hiroshima - Die Ukraine kann im Kampf gegen die russische Invasionsarmee absehbar mit modernen westlichen Kampfflugzeugen planen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky traf am Samstag mit einer französischen Regierungsmaschine beim G7-Gipfel im japanischen Hiroshima ein. Bei bilateralen Treffen nach seiner Ankunft dankte er den Verbündeten dafür, dass sie den Weg für die Lieferung von Kampfjets grundsätzlich frei gemacht haben.

Unwetter in Norditalien: Sorge vor neuen Niederschlägen

Bologna - In der überschwemmten norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna gibt es noch keine Entwarnung. Am Wochenende wird mit starken Niederschlägen gerechnet, wodurch sich die Lage in den überschwemmten Gemeinden weiter verschlechtern dürfte. 14 Menschen sind durch das Hochwasser diese Woche bereits gestorben, 15.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen und sind in Sporthallen, Schulen und Pfarren untergebracht.

Mehrere Tote bei Flugzeugabsturz in der Westschweiz

Neuenburg - Im Westschweizer Kanton Neuenburg ist am Samstagvormittag ein Flugzeug abgestürzt. Dabei kamen drei Menschen ums Leben. Der Pilot und die zwei Passagiere starben noch auf der Unglücksstelle beim Ort Pont-de-Martel im Jura, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr.

IV-Präsident Knill kritisiert FPÖ wegen Migrationskritik

Wien - Nach Einschätzung der Industriellenvereinigung (IV) leidet Österreich im Wettbewerb um ausländische Fachkräfte unter seinem migrationskritischen Image. Der Auftritt des Landes, der auch durch das zuletzt von der rechten FPÖ strapazierte Schlagwort "Festung Österreich" geprägt sei, spreche sich herum, sagte der Chef der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, dem Verband der Auslandspresse. "Das spüren wir, das merken wir."

Mahrer kritisiert Gewessler wegen "Greenflation"

Wien - WKÖ-Präsident Harald Mahrer hat am Samstag in mehreren Interviews Kritik an Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) geübt. Für Mahrers Geschmack werde nämlich zu wenig über "Greenflation" gesprochen, also darüber, dass auch die Energiewende die Preise erhöhe. Und daran habe Gewessler Anteil.

red