Russland meldet komplette Eroberung der Stadt Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Schlacht um Bachmut für entschieden erklärt und die vollständige Einnahme der Stadt im Osten der Ukraine verkündet. Die Privatarmee Wagner habe Bachmut mithilfe der Artillerie- und Luftunterstützung der russischen Streitkräfte komplett erobert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut der Nachrichtenagentur Tass in der Nacht zu Sonntag mit. Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

G7-Gipfel mit Selenskyj endet

Hiroshima - Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten schließen am Sonntag ihren dreitägigen Gipfel in Japan ab. Am Vormittag findet eine letzte Arbeitssitzung zu Fragen der Sicherung von Frieden, Stabilität und Wohlstand mit den acht eingeladenen Partnerstaaten statt. Auch US-Präsident Joe Biden wird am Rand des Gipfels zu einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen. Das kündigte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter am Samstagabend an.

WHO-Tagung erstmals seit drei Jahren ohne Corona-Notstand

Genf - Die ungleiche Gesundheitsversorgung mit vielen Mängeln in ärmeren Ländern steht nach Ende der Corona-Pandemie ab Sonntag im Zentrum der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die 194 Mitgliedsländer debattieren, wie die Grundversorgung aller rund acht Milliarden Menschen auf der Welt sichergestellt werden kann.

Griechenland wählt neues Parlament

Athen - Rund 9,8 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag in Griechenland aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Beobachter erwarten ein Duell zwischen den seit 2019 allein regierenden Konservativen der Nea Dimokratia (ND) unter Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der Linkspartei Syriza mit ihrem Chef Alexis Tsipras. Die Konservativen führen in Umfragen mit etwa 35 Prozent. Sie liegen damit rund sieben Prozentpunkte vor den Linken. Insgesamt stehen 36 Parteien zur Wahl.

Zehntausende Israelis setzen Proteste gegen Regierung fort

Tel Aviv - Aus Protest gegen die rechts-religiöse Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sind in Israel wieder Zehntausende auf die Straße gegangen. Sie versammelten sich am Samstagabend in mehreren großen Städten und schwenkten israelische Flaggen. Auf Bannern und Schildern in Tel Aviv waren Parolen zu lesen wie "Stoppt sie", "Israel ist nicht der Iran" oder "Die plündernde Regierung". Laut Veranstalter beteiligten sich allein in Tel Aviv mehr als 130.000 Menschen.

