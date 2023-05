Biden kündigt weitere Militärhilfe für die Ukraine an

Hiroshima - US-Präsident Joe Biden hat neue Militärhilfe für die Ukraine angekündigt. Das Paket umfasse Munition, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge, sagte Biden am Sonntag zum Abschluss des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima. Er habe dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Gespräch am Rande des Gipfels versichert, dass die USA alles in ihrer Macht Stehende tun würden, um die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu stärken.

Russland meldet komplette Eroberung der Stadt Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Schlacht um Bachmut für entschieden erklärt und die vollständige Einnahme der Stadt im Osten der Ukraine verkündet. Die Privatarmee Wagner habe Bachmut mithilfe der Artillerie- und Luftunterstützung der russischen Streitkräfte komplett erobert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau laut der Nachrichtenagentur Tass in der Nacht auf Sonntag mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zunächst nicht eindeutig dazu.

Italiens Ministerpräsidentin Meloni besucht Unwettergebiete

Rom - Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist vom G7-Gipfel in Hiroshima früher als geplant abgereist, um die von Überschwemmungen betroffenen Gemeinden in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna zu besuchen. Meloni wird am Sonntag in der Stadt Forli, die schwere Schäden zu beklagen hat, erwartet. Dabei soll die Regierungschefin Behördenvertreter und ehrenamtliche Helfer treffen, die seit Tagen die überschwemmten Straßen und Gemeinden freischaufeln.

Neun Tote bei Massenpanik in Stadion in El Salvador

San Salvador - Bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion in El Salvador sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mehrere verletzte Fans wurden in Krankenhäuser nahe dem Stadion Cuscatl�n in der Hauptstadt San Salvador gebracht, wie die Polizei des mittelamerikanischen Landes am Samstag (Ortszeit) über Twitter mitteilte. Mindestens zwei der Verletzten waren demnach in Lebensgefahr.

Parlamentswahl in Griechenland angelaufen

Athen - In Griechenland hat am Sonntagmorgen die Parlamentswahl begonnen. Als Favorit gilt die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Die oppositionelle Linkspartei Syriza mit dem ehemaligen Regierungschef Alexis Tsipras als Spitzenkandidat dürfte den Umfragen zufolge zweitstärkste Kraft werden. In letzten Umfragen kam Mitsotakis' Partei auf etwa 35 Prozent, Syriza lag gut 7 Prozentpunkte dahinter.

WHO-Tagung erstmals seit drei Jahren ohne Corona-Notstand

Genf - Die ungleiche Gesundheitsversorgung mit vielen Mängeln in ärmeren Ländern steht nach Ende der Corona-Pandemie ab Sonntag im Zentrum der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die 194 Mitgliedsländer debattieren, wie die Grundversorgung aller rund acht Milliarden Menschen auf der Welt sichergestellt werden kann.

Siebentägige Waffenruhe im Sudan vereinbart

Khartum - Im Sudan haben sich die Konfliktparteien nach Angaben der US-Regierung auf eine siebentägige Waffenruhe geeinigt und diese erstmals mit ihren Unterschriften besiegelt. Die Feuerpause solle den Menschen in dem von Kämpfen geplagten Land Zugang zu humanitärer Hilfe ermöglichen, teilte das Außenministerium in Washington mit. Die Waffenruhe, die unter Vermittlung der USA und Saudi-Arabiens zustande kam, soll demnach am Montagabend (sudanesischer Ortszeit) in Kraft treten.

