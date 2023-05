NEOS-Chefin Meinl-Reisinger fordert Entlastung der Sparer

Wien - NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" als Entlastungsmaßnahme die Streichung der Kapitalertragssteuer (KESt) auf Sparbücher und Sparkonten gefordert. Ähnlich dem deutschen Modell, das einen Steuerfreibetrag auf die ersten 1.000 Euro vorsieht. Auch eine Befreiung der Wertpapier-KESt auf Kursgewinne bei einer Behaltefrist von einem Jahr, könne sie sich vorstellen, betonte Meinl-Reisinger.

Russland meldet Eroberung von Bachmut - Selenskyj dementiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die vollständige Einnahme von Bachmut in der Ostukraine verkündet. Der russische Präsident Wladimir Putin beglückwünschte die Wagner-Söldnertruppe und die russische Armee zur "Befreiung" der umkämpften Stadt, die in Russland Artjomowsk genannt wird. In einer auf der Website des Kreml veröffentlichten Erklärung erklärte Putin, dass die Schlacht um Bachmut beendet sei. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dementierte.

Biden kündigt weitere Militärhilfe für die Ukraine an

Hiroshima/London - US-Präsident Joe Biden hat neue Militärhilfe für die Ukraine angekündigt. Das Paket umfasse Munition, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge, sagte Biden am Sonntag zum Abschluss des G7-Gipfels in Hiroshima. Nach Angaben des Weißen Hauses haben die Hilfen einen Umfang von etwa 375 Millionen US-Dollar. Außerdem habe der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Biden nach Angaben des US-Präsidenten zugesagt, Kampfjets des Typs F-16 nicht für einen Vorstoß nach Russland zu nutzen.

Nach Messerattacke in OÖ U-Haft für 73-Jährigen beantragt

Ansfelden - Die Staatsanwaltschaft Linz hat Sonntagmittag die U-Haft für einen 73-Jährigen beantragt, der am Samstag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) die 48-jährige Tochter und deren gleichaltrigen Mann zu töten versucht haben soll. Das Paar wurde schwer verletzt in ein Spital eingeliefert. Als Motiv geht das Landeskriminalamt von einem jahrelangen Streit über Besitz- und Wohnverhältnisse des Wohnhauses aus. Der Verdächtige habe bisher geschwiegen, so eine Staatsanwaltschaftsprecherin.

Kommunalwahl in Nordirland: Historischer Sieg für Sinn Fein

Belfast - Bei der Kommunalwahl in Nordirland haben Anhänger einer Vereinigung mit dem EU-Nachbarn Irland einen historischen Erfolg gefeiert. Mit Sinn Fein sicherte sich erstmals seit der Gründung der britischen Provinz vor gut 100 Jahren eine Partei aus dem republikanisch-katholischen Lager die meisten Sitze auf kommunaler Ebene. Das ergab das Wahlergebnis, das in der Nacht auf Sonntag veröffentlicht wurde.

WHO-Tagung erstmals seit drei Jahren ohne Corona-Notstand

Genf - Die ungleiche Gesundheitsversorgung mit vielen Mängeln in ärmeren Ländern steht nach Ende der Corona-Pandemie ab Sonntag im Zentrum der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die 194 Mitgliedsländer debattieren, wie die Grundversorgung aller rund acht Milliarden Menschen auf der Welt sichergestellt werden kann. Für Österreich nimmt eine Delegation unter Leitung von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) an der Tagung teil.

Kritik an Besuch von israelischem Minister auf Tempelberg

Jerusalem - Ein erneuter Besuch des israelischen Polizeiministers Itamar Ben-Gvir auf dem Tempelberg in Jerusalem hat am Sonntag heftige Kritik ausgelöst. Ben-Gvir sagte bei dem Besuch auf der Anlage, die Muslime als "Al-Haram al-Sharif" verehren: "Ich freue mich, den Tempelberg in Jerusalem zu besuchen, den wichtigsten Ort für das jüdische Volk." Er lobte die Arbeit der Polizei, die zeige, "wer in Jerusalem der Hausherr ist".

Italiens Ministerpräsidentin Meloni besucht Unwettergebiete

Rom - Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ist vom G7-Gipfel in Hiroshima früher als geplant abgereist, um die von Überschwemmungen betroffenen Gemeinden in der norditalienischen Adria-Region Emilia Romagna zu besuchen. Meloni wird am Sonntag in der Stadt Forli, in der es schwere Schäden gegeben hat, erwartet. Dabei soll die Regierungschefin Behördenvertreter und ehrenamtliche Helfer treffen, die seit Tagen die überfluteten Straßen und Gemeinden freischaufeln.

