Salzburg besiegt Sturm Graz 2:1 und fixiert Meistertitel

Wien - Red Bull Salzburg ist zum 10. Mal in Folge österreichischer Fußballmeister. Mit einem 2:1 am Sonntag im Schlagerspiel gegen Sturm Graz wurde der insgesamt 17. Titel für den Club zwei Runden vor Schluss zur Gewissheit. Die Grazer sind Vizemeister und haben einen Platz in der CL-Qualifikation sicher. Seine Platzierung kennt auch der LASK. Die Linzer holten bei Rapid ein 1:1 und sind fix auf Platz drei. Die Wiener Austria verteidigte mit einem 1:1 in Klagenfurt Rang vier.

Nach Messerattacke in OÖ U-Haft über 73-Jährigen verhängt

Ansfelden - Über einen 73-Jährigen, der am Samstag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) seine 48-jährige Tochter und deren gleichaltrigen Mann zu töten versucht haben soll, ist am Sonntag wegen des Verdachts des zweifachen Mordversuchs die U-Haft verhängt worden. Das Paar wurde schwer verletzt. Als Motiv geht das Landeskriminalamt von einem jahrelangen Streit über Besitz- und Wohnverhältnisse des Wohnhauses aus. Der Verdächtige schweige, so eine Staatsanwaltschaftsprecherin.

Griechenland-Wahl: Konservative ND laut Prognosen vorn

Athen - Bei der Parlamentswahl in Griechenland liegt ersten Prognosen zufolge die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis voran. Die ND kam laut einer gemeinsamen Erhebung von sechs Meinungsforschungsinstituten vom Sonntagabend auf 36 bis 40 Prozent. Die linkspopulistische Syriza-Partei von Alexis Tsipras vereinigte demnach 25 bis 29 Prozent der Stimmen auf sich. Damit würde Hellas vor einer ungewissen Regierungsbildung stehen.

WHO-Jahrestagung in Genf eröffnet

Genf - Krieg, Klimakrise und Corona bedrohen UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zufolge jahrzehntelange Errungenschaften im globalen Gesundheitswesen. "Der Fortschritt ist in Gefahr", sagte er am Sonntag in einer Videobotschaft zu Beginn der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Guterres und mehrere Spitzenpolitiker forderten Vorbereitungen auf kommende Pandemien und Maßnahmen, um eine leistbare Grundversorgung für alle Menschen auf der Welt sicherzustellen.

Österreich verstärkt Grenzkontrollen zu Ungarn

Budapest/Wien - Nachdem Ungarns Regierung ausländische Strafgefangene freilässt, die in Ungarn wegen Menschenschmuggels verurteilt wurden, hat Österreich die Grenzkontrollen zum Nachbarland verstärkt. Das Innenministerium bestätigte auf APA-Anfrage am Sonntag, dass die Grenzkontrollen intensiviert wurden. Der Schwerpunkt der Kontrollen liegt bei Fahrzeugen aus Ungarn, Rumänien und Serbien. Außerdem soll geprüft werden, ob eine Fortführung der polizeilichen Kooperation mit Ungarn möglich sei.

Drei Tote bei Schüssen in Nachtclub in Kansas City

Washington/Kansas City (Missouri) - Bei Schüssen in einem Nachtclub in der US-Stadt Kansas City sind in der Nacht auf Sonntag drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Zwei der Opfer starben noch am Tatort, ein weiteres im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Notruf sei gegen 1.25 Uhr morgens (Ortszeit) eingegangen. Es handelt sich laut Polizei wahrscheinlich um Erwachsene, zu deren Alter und Geschlecht es aber noch keine Angaben gab.

Mann starb in Tirol bei Absturz während Klettertour

Innsbruck - Ein 67-jähriger Mann ist am Samstag bei einer Klettertour in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann stürzte im freien Fall 60 Meter ab. Sein 31-jähriger Sohn versuchte in der Folge, ihn zu reanimieren. Der Verunglückte wurde per Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen, er verstarb aber noch während des Transports ins Spital, teilte die Tiroler Polizei am Sonntag mit.

Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Motorradunfall in NÖ

Lilienfeld - Bei einem Unfall mit zwei Motorrädern ist am Sonntagnachmittag im Bezirk Lilienfeld ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer Biker wurde schwer verletzt, bestätigte die Polizei Medienberichte. Aus bisher ungeklärter Ursache kamen die beiden Motorradfahrer auf der B 21 bei Untermitterbach zu Sturz. Ein Unfallopfer starb noch an Ort und Stelle. Der Schwerverletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

