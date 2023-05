EU-Parlamentschefin fordert in Wien Ukraine-Unterstützung

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat Standfestigkeit in der Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union eingemahnt. "Der Einmarsch Russlands in die Ukraine stellt eine existenzielle Bedrohung für unsere Union und unsere Lebensweise dar", sagte Metsola am Donnerstag zum Auftakt ihres Besuchs in Wien in ihrer Rede im Nationalrat. Nur gemeinsam könne die EU die aktuellen Herausforderungen bewältigen, darunter auch Teuerung, Klimawandel und Migration.

Karas fordert wegen Pushbacks EU-Verfahren gegen Athen

Brüssel/Athen - Nach den Vorwürfen zu illegalen Pushbacks von Migranten hat EU-Parlamentarier Othmar Karas (ÖVP) am Donnerstag die Eröffnung eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens gegen Griechenland gefordert. Der Erste Vizepräsident des Europaparlaments appellierte in einem Brief an EU-Innenkommissarin Ylva Johansson für "konsequente Schritte gegen illegale Pushbacks an den Außengrenzen der EU". Die Grenzschutzbehörden würden systematisch gegen international vereinbarte Regeln verstoßen.

Deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession

Berlin - Die deutsche Wirtschaft ist wegen sinkender Konsumausgaben der inflationsgeplagten Verbraucherinnen und Verbraucher nun doch in eine Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Jänner bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Es revidierte damit seine ursprüngliche Schätzung von Ende April, die noch eine Stagnation ergeben hatte.

Großbrand in Gebäude im Zentrum von Sydney ausgebrochen

Sydney - Ein gewaltiges Feuer hat ein mehrstöckiges Gebäude im Zentrum der australischen Millionenmetropole Sydney zerstört. Der Brand sei gegen 16.00 Uhr Ortszeit aus bisher ungeklärter Ursache im Stadtteil Surry Hills nahe dem Hauptbahnhof ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Nach ersten Erkenntnissen habe es keine Verletzten gegeben. Mehr als 120 Einsatzkräfte und rund 30 Fahrzeuge seien im Einsatz. Die Flammen seien inzwischen unter Kontrolle.

Nationalrat mit Pflegelehre und Ende der Corona-Kurzarbeit

Wien - Die Regeln für die Corona-Kurzarbeit enden mit September. Im Nationalrat ist am Donnerstag das Auslaufen sämtlicher Sonderregelungen, die aufgrund der Corona-Pandemie geschaffen wurden, beschlossen worden. Zudem wurde eine EU-Richtlinie zu grenzüberschreitenden Kapitalgesellschaften verabschiedet.

LH und SP-Vorsitzender für Doskozil problemlos vereinbar

Eisenstadt - Hans Peter Doskozil geht davon aus, dass sich das Amt des burgenländischen Landeshauptmanns und die Position als SPÖ-Vorsitzender - so er beim Parteitag gewählt wird - problemlos vereinbaren lassen. Dies erklärte er in der Fragestunde des burgenländischen Landtags am Donnerstag und verwies darauf, dass etwa Bundeskanzler Karl Nehammer auch die Funktion des ÖVP-Obmanns ausübt.

Suchaktion im Fall Maddie geht weiter

Lissabon/London - Die neue Suchaktion im Fall der vor 16 Jahren spurlos verschwundenen Madeleine McCann ist am Donnerstag den dritten Tag in Folge im Süden Portugals fortgesetzt worden. Portugiesische Polizisten nahmen am Vormittag in Begleitung von Kollegen aus Deutschland und Großbritannien ihre Arbeit am Arade-Stausee unweit der Gemeinde Silves wieder auf, wie die staatliche Nachrichtenagentur Lusa berichtete. Die Suche war am Dienstag auf Bitten der deutschen Ermittler gestartet worden.

Wagner-Söldner beginnen Abzug aus Bachmut

Moskau - Die russischen Wagner-Söldner haben nach Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin mit dem Abzug aus der ostukrainischen Frontstadt Bachmut begonnen. Das sagt Prigoschin am Donnerstag in einem Video. Die Söldner sollen von regulären russischen Truppen ersetzt werden. Unterdessen hat der russische Geheimdienst FSB die Festnahme von zwei ukrainischen "Saboteuren" gemeldet.

