EU-Parlamentschefin fordert in Wien Ukraine-Unterstützung

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat Standfestigkeit in der Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union eingemahnt. "Der Einmarsch Russlands in die Ukraine stellt eine existenzielle Bedrohung für unsere Union und unsere Lebensweise dar", sagte Metsola am Donnerstag zum Auftakt ihres Besuchs in Wien in ihrer Rede im Nationalrat. Nur gemeinsam könne die EU die aktuellen Herausforderungen bewältigen, darunter auch Teuerung, Klimawandel und Migration.

Deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession

Berlin - Die deutsche Wirtschaft ist wegen sinkender Konsumausgaben der inflationsgeplagten Verbraucherinnen und Verbraucher nun doch in eine Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte von Jänner bis März um 0,3 Prozent zum Vorquartal und damit das zweite Vierteljahr in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Es revidierte damit seine ursprüngliche Schätzung von Ende April, die noch eine Stagnation ergeben hatte.

Regierung plant ein Energieeffizienzgesetz "light"

Wien - Nachdem die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für einen Beschluss des Energieeffizienzgesetzes gestern im Nationalrat verfehlt wurde, plant die türkis-grüne Bundesregierung eine limitierte Version für die Bestimmung. Man würde nun "alles daran setzen, dass wir das Gesetz in einer abgespeckten Version machen und dass es mit einer einfachen Mehrheit möglich wird", kündigte ÖVP-Umweltsprecherin Tanja Graf am Donnerstag im ORF-Radio an.

Nationalrat mit Ende der Corona-Kurzarbeit

Wien - Die Regeln für die Corona-Kurzarbeit enden mit September. Im Nationalrat ist am Donnerstag das Auslaufen sämtlicher Sonderregelungen, die aufgrund der Corona-Pandemie geschaffen wurden, beschlossen worden. Zudem wurde eine EU-Richtlinie zu grenzüberschreitenden Kapitalgesellschaften verabschiedet.

LH und SP-Vorsitzender für Doskozil problemlos vereinbar

Eisenstadt - Hans Peter Doskozil geht davon aus, dass sich das Amt des burgenländischen Landeshauptmanns und die Position als SPÖ-Vorsitzender - so er beim Parteitag gewählt wird - problemlos vereinbaren lassen. Dies erklärte er in der Fragestunde des burgenländischen Landtags am Donnerstag und verwies darauf, dass etwa Bundeskanzler Karl Nehammer auch die Funktion des ÖVP-Obmanns ausübt.

Dreijähriger in Bremen von Zug erfasst und getötet

Bremen - Ein Dreijähriger ist in Bremen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind sei in der Früh von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Wenige hundert Meter von der Familienwohnung entfernt sei der Bub allein unterwegs gewesen und von einem Schotterweg auf das Gleis gelaufen. Dort fuhr die S-Bahn der Nordwestbahn mit etwa 120 Stundenkilometern.

Wagner-Söldner beginnen Abzug aus Bachmut

Moskau - Die russischen Wagner-Söldner haben nach Angaben ihres Chefs Jewgeni Prigoschin mit dem Abzug aus der ostukrainischen Frontstadt Bachmut begonnen. Das sagt Prigoschin am Donnerstag in einem Video. Die Söldner sollen von regulären russischen Truppen ersetzt werden. Unterdessen hat der russische Geheimdienst FSB die Festnahme von zwei ukrainischen "Saboteuren" gemeldet.

Schwarz-Blau in Salzburg: Widerstand auf mehreren Ebenen

Salzburg - Nach der Einigung von ÖVP und FPÖ zur Bildung der nächsten Salzburger Landesregierung formiert sich auf mehreren Ebenen Widerstand. Die Organisation "#aufstehn" hat eine Online-Petition gestartet, die bisher von über 17.000 Menschen unterzeichnet wurde, im "Personenkomitee Keine Koalition mit der FPÖ" protestieren inzwischen rund 250 Künstlerinnen und Künstler gegen Schwarz/Blau, und am Pfingstmontag veranstaltet das "Salzburger Bündnis gegen Schwarz-Blau" eine Demonstration.

