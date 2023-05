Nationalrat schafft Pflegelehre

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstagnachmittag gegen die Stimmen der SPÖ und der NEOS die Einführung einer Pflegelehre beschlossen. Konkret wird es einen vierjährigen Lehrberuf mit Abschluss Pflegefachassistenz und einen dreijährigen mit Abschluss Pflegeassistenz geben. Nach Meinung der SPÖ erfolgt der Einstieg in den Pflegebereich mit der Lehre zu früh.

Ukrainische Gegenoffensive laut Kiew bereits im Gang

Moskau - Die seit langem erwartete ukrainische Gegenoffensive gegen Russlands Truppen hat nach Auskunft des ukrainischen Präsidentenberaters Mychajlo Podoljak bereits begonnen. "Die Gegenoffensive läuft schon seit Tagen", sagte er in einem Interview des italienischen Fernsehens am Mittwochabend. Zugleich bestritt er, dass Kiew an den Angriffen in der russischen Region Belgorod beteiligt sei. Podoljak sagte generell, dass die Ukraine russisches Gebiet nicht attackieren wolle.

EU-Parlamentschefin fordert in Wien Ukraine-Unterstützung

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat Standfestigkeit in der Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union eingemahnt. "Der Einmarsch Russlands in die Ukraine stellt eine existenzielle Bedrohung für unsere Union und unsere Lebensweise dar", sagte Metsola am Donnerstag zum Auftakt ihres Besuchs in Wien in ihrer Rede im Nationalrat. Nur gemeinsam könne die EU die aktuellen Herausforderungen bewältigen, darunter auch Teuerung, Klimawandel und Migration.

Mindestens zwei Tote durch Angreifer in Japan

Nagano - In der japanischen Stadt Nakano soll ein maskierter Mann Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit einem Gewehr und einem Messer attackiert haben. Zwei Polizisten seien tödlich verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag. Zwei weitere Menschen wurden demnach verletzt. Was genau passiert ist, war zunächst unklar. Die Polizei umstelle ein Gebäude, in das der Verdächtige geflüchtet sei. Nakano lieg in der Präfektur Nagano auf der Hauptinsel Honshu.

Mehr Geld für Erneuerbare und für fossile Energieträger

Paris/Wien - Globale Investitionen in "saubere" Energie wachsen rasant und könnten heuer auf 1,7 Billionen Dollar (1,58 Billionen Euro) steigen, schreibt die Internationale Energieagentur IEA. Allerdings steigen auch Investitionen in fossile Energieträger nach dem Einbruch in der Coronakrise 2020 wieder spürbar und haben mit gut 1 Billion Dollar fast wieder das Niveau von 2019 erreicht. Mineralölkonzerne verdienten sehr gut, nutzten das für üppige Dividenden, aber kaum für Erneuerbare.

Regierung plant ein Energieeffizienzgesetz "light"

Wien - Nachdem die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit für einen Beschluss des Energieeffizienzgesetzes gestern im Nationalrat verfehlt wurde, plant die türkis-grüne Bundesregierung eine limitierte Version für die Bestimmung. Man würde nun "alles daran setzen, dass wir das Gesetz in einer abgespeckten Version machen und dass es mit einer einfachen Mehrheit möglich wird", kündigte ÖVP-Umweltsprecherin Tanja Graf am Donnerstag im ORF-Radio an.

Dreijähriger in Bremen von Zug erfasst und getötet

Bremen - Ein Dreijähriger ist in Bremen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind sei in der Früh von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Wenige hundert Meter von der Familienwohnung entfernt sei der Bub allein unterwegs gewesen und von einem Schotterweg auf das Gleis gelaufen. Dort fuhr die S-Bahn der Nordwestbahn mit etwa 120 Stundenkilometern.

Schwarz-Blau in Salzburg: Widerstand auf mehreren Ebenen

Salzburg - Nach der Einigung von ÖVP und FPÖ zur Bildung der nächsten Salzburger Landesregierung formiert sich auf mehreren Ebenen Widerstand. Die Organisation "#aufstehn" hat eine Online-Petition gestartet, die bisher von über 17.000 Menschen unterzeichnet wurde, im "Personenkomitee Keine Koalition mit der FPÖ" protestieren inzwischen rund 250 Künstlerinnen und Künstler gegen Schwarz/Blau, und am Pfingstmontag veranstaltet das "Salzburger Bündnis gegen Schwarz-Blau" eine Demonstration.

