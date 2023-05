Ukrainische Gegenoffensive laut Kiew bereits im Gang

Moskau - Die seit langem erwartete ukrainische Gegenoffensive gegen Russlands Truppen hat nach Auskunft des ukrainischen Präsidentenberaters Mychajlo Podoljak bereits begonnen. "Die Gegenoffensive läuft schon seit Tagen", sagte er in einem Interview des italienischen Fernsehens am Mittwochabend. Zugleich bestritt er, dass Kiew an den Angriffen in der russischen Region Belgorod beteiligt sei. Podoljak sagte generell, dass die Ukraine russisches Gebiet nicht attackieren wolle.

EU-Parlamentschefin fordert in Wien Ukraine-Unterstützung

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat Standfestigkeit in der Unterstützung der Ukraine durch die Europäische Union eingemahnt. "Der Einmarsch Russlands in die Ukraine stellt eine existenzielle Bedrohung für unsere Union und unsere Lebensweise dar", sagte Metsola am Donnerstag zum Auftakt ihres Besuchs in Wien in ihrer Rede im Nationalrat. Nur gemeinsam könne die EU die aktuellen Herausforderungen bewältigen, darunter auch Teuerung, Klimawandel und Migration.

1,1 Mrd. Euro an Förderungen Covid-Hilfen wackeln

Wien - Die milliardenschweren Covid-Hilfen für Unternehmen sorgen weiterhin für Ungereimtheiten. Von den ausbezahlten Subventionen wackeln 1,062 Mrd. Euro, berichten die "OÖN" mit Verweis auf eine parlamentarische Anfrage der NEOS an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Auslöser sei das EU-Beihilfenrecht, wonach Förderungen nur pro Unternehmensverbund und nicht für einzelne Standorte vergeben werden dürften. Daran habe sich die staatliche Auszahlungsstelle COFAG nicht gehalten.

Nationalrat schafft Pflegelehre

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstagnachmittag gegen die Stimmen der SPÖ und der NEOS die Einführung einer Pflegelehre beschlossen. Konkret wird es einen vierjährigen Lehrberuf mit Abschluss Pflegefachassistenz und einen dreijährigen mit Abschluss Pflegeassistenz geben. Nach Meinung der SPÖ erfolgt der Einstieg in den Pflegebereich mit der Lehre zu früh. Den Bonus für pflegende Angehörige bekommt man künftig auch, wenn man nicht im gleichen Haushalt wohnt.

Mindestens drei Tote durch Angreifer in Japan

Nagano - In der japanischen Stadt Nakano soll ein maskierter Mann Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit einem Gewehr und einem Messer attackiert haben. Eine Frau und zwei Polizeibeamte seien bei dem Zwischenfall am Donnerstag tödlich verletzt worden, berichtete der japanische Sender NHK World. Die Polizei habe Informationen erhalten, wonach die Frau niedergestochen worden sei. Nachdem Beamte am mutmaßlichen Tatort erschienen seien, habe der Verdächtige auf sie geschossen.

Rendi-Wagner verlässt Politik komplett

Wien - Pamela Rendi-Wagner verlässt die Politik komplett. Wie ein Sprecher der APA Donnerstagnachmittag mitteilte, wird die scheidende SPÖ-Chefin auch ihr Mandat im Nationalrat zurücklegen - das spätestens mit Ende Juni. Sie mache damit wie angekündigt einen ehrlichen Schnitt.

Mehr Geld für Erneuerbare und für fossile Energieträger

Paris/Wien - Globale Investitionen in "saubere" Energie wachsen rasant und könnten heuer auf 1,7 Billionen Dollar (1,58 Billionen Euro) steigen, schreibt die Internationale Energieagentur IEA. Allerdings steigen auch Investitionen in fossile Energieträger nach dem Einbruch in der Coronakrise 2020 wieder spürbar und haben mit gut 1 Billion Dollar fast wieder das Niveau von 2019 erreicht. Mineralölkonzerne verdienten sehr gut, nutzten das für üppige Dividenden, aber kaum für Erneuerbare.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red