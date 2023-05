Ukrainische Gegenoffensive laut Kiew bereits im Gang

Moskau - Die seit langem erwartete ukrainische Gegenoffensive gegen Russlands Truppen hat nach Auskunft des ukrainischen Präsidentenberaters Mychajlo Podoljak bereits begonnen. "Die Gegenoffensive läuft schon seit Tagen", sagte er in einem Interview des italienischen Fernsehens am Mittwochabend. Zugleich bestritt er, dass Kiew an den Angriffen in der russischen Region Belgorod beteiligt sei. Podoljak sagte generell, dass die Ukraine russisches Gebiet nicht attackieren wolle.

Lukaschenko: Russland hat mit Atomwaffen-Verlegung begonnen

Minsk - Russland hat nach Angaben des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko mit der Verlegung von Atomwaffen nach Belarus begonnen. "Die Verlegung atomarer Kampfstoffe (...) hat schon begonnen", antwortete Lukaschenko am Donnerstag in einem Webvideo auf die Frage einer Journalistin nach den russischen Nuklearwaffen. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte die Stationierung von Atomwaffen im Nachbarland Ende März angekündigt.

Nationalrat schafft Pflegelehre

Wien - Der Nationalrat hat am Donnerstagnachmittag gegen die Stimmen der SPÖ und der NEOS die Einführung einer Pflegelehre beschlossen. Konkret wird es einen vierjährigen Lehrberuf mit Abschluss Pflegefachassistenz und einen dreijährigen mit Abschluss Pflegeassistenz geben. Nach Meinung der SPÖ erfolgt der Einstieg in den Pflegebereich mit der Lehre zu früh. Den Bonus für pflegende Angehörige bekommt man künftig auch, wenn man nicht im gleichen Haushalt wohnt.

18 Jahre Haft für Oath Keepers-Gründer wegen Kapitol-Sturms

Washington - Der Gründer der rechtsextremen US-Miliz Oath Keepers, Stewart Rhodes, ist wegen der Kapitol-Erstürmung vom 6. Jänner 2021 zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Das Strafmaß gegen den 57-Jährigen wegen "aufrührerischer Verschwörung" wurde am Donnerstag von einem Bundesrichter in der Hauptstadt Washington verkündet. Es ist die bisher höchste Haftstrafe im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Angriff auf den US-Kongress zwei Monate nach der Präsidentschaftswahl vom November 2020.

Nehammer will 100 neue Kassenarztstellen noch heuer

Wien - Im aktuellen Tauziehen um Strukturreformen im Gesundheitsbereich macht Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) Zusagen schon vor Abschluss der Finanzausgleichsverhandlungen. Vor Journalisten kündigte er am Donnerstag an, dass noch heuer 100 zusätzliche Kassenarztstellen geschaffen würden. In den nächsten Jahren soll diese Zahl - wie von Sozialversicherung, Ärzten, Ländern und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gefordert - auf 500 steigen, bis 2030 dann auf 800.

Corona-Fonds im NÖ Landtag beschlossen

St. Pölten - Der Covid-Fonds ist am Donnerstag im niederösterreichischen Landtag mit den Stimmen von Schwarz-Blau beschlossen worden. SPÖ, Grüne und NEOS sahen in der 31,3 Millionen Euro schweren Unterstützung eine "Mitgift" bzw. "Morgengabe" der Volkspartei an die Freiheitlichen und einen "Blankoscheck". Bemängelt wurden vorerst fehlende Richtlinien und eine unklare Herkunft der Mittel. Dass ÖVP und Freiheitliche eine Auslieferung von Gottfried Waldhäusl (FPÖ) ablehnen, stieß auf Kritik.

Mindestens drei Tote durch Angreifer in Japan

Nagano - In der japanischen Stadt Nakano soll ein maskierter Mann Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit einem Gewehr und einem Messer attackiert haben. Eine Frau und zwei Polizeibeamte seien bei dem Zwischenfall am Donnerstag tödlich verletzt worden, berichtete der japanische Sender NHK World. Die Polizei habe Informationen erhalten, wonach die Frau niedergestochen worden sei. Nachdem Beamte am mutmaßlichen Tatort erschienen seien, habe der Verdächtige auf sie geschossen.

US-Republikaner erwarten baldige Einigung im Schuldenstreit

Washington - Ein führender US-Republikaner hält nach eigenen Angaben eine Einigung mit der Regierung von Präsident Joe Biden im Schuldenstreit bis Freitagnachmittag für wahrscheinlich. Kevin Hern, ein hochrangiger Abgeordneter im Repräsentantenhaus, sagte am Donnerstag, man komme einer Übereinkunft immer näher. "Ich glaube, sie arbeiten gerade an einigen Details", erklärte er. "Es ist wahrscheinlich, dass wir bis morgen Nachmittag eine Einigung sehen werden."

