Medwedew: Präventivschlag falls Ukraine Atomwaffen erhält

Moskau - Der russische Spitzenpolitiker Dmitri Medwedew droht mit einem Präventivschlag für den Fall, dass der Westen der Ukraine Atomwaffen zur Verfügung stellen sollte. "Es gibt unumstößliche Gesetze des Krieges. Wenn es um Atomwaffen geht, muss es einen Präventivschlag geben", sagte er mehreren russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Medwedew war früher Präsident Russlands und gilt als enger Vertrauter des jetzigen Staatschefs Wladimir Putin.

Ukraine und Russland melden Angriffe und Explosionen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben neue Angriffe der jeweils gegnerischen Seite sowie mehrere Explosionen gemeldet. Russland habe 17 Raketen unterschiedlicher Typen und 31 Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Shahed-136/131 auf die Ukraine abgefeuert, teilten die Luftstreitkräfte am Freitag in Kiew mit. Zehn Marschflugkörper und 23 Shahed-Drohnen sowie zwei Aufklärungsdrohnen seien abgeschossen worden, hieß es. Auch in Russland gab es Berichte über Angriffe von ukrainischer Seite.

Wintertourismus 2022/23 fast zurück auf Rekordniveau

Wien - Der heimische Tourismus hat sich nahezu komplett von der Pandemie erholt. Die Wintersaison 2022/23 (November bis April) war mit 69,29 Millionen Nächtigungen fast so gut gebucht wie im letzten coronafreien Winter 2018/19. Das geht aus vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Freitag, hervor. Gegenüber dem noch von Covid-Beschränkungen geprägten Vorjahreszeitraum stiegen die Nächtigungen heuer um fast ein Drittel (31,4 Prozent).

Regierung will Start-up-Gründungen vereinfachen

Wien - Die Regierung schlägt Steuererleichterungen vor, um Start-up-Gründungen in Österreich zu erleichtern. Einerseits soll es für diese Unternehmen einfacher werden, Mitarbeiter an der Firma zu beteiligen. Andererseits soll eine neue Gesellschaftsform ermöglichen, dass die Mindeststeuer niedriger ausfällt. Der Gesetzesvorschlag wurde am Freitag von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) vorgestellt und geht nun in die Begutachtung.

Letzte Generation in Deutschland ruft zu Demos auf

Berlin/New York - Nach der Razzia gegen einige ihrer Mitglieder setzt die Klima-Protestgruppe Letzte Generation in Deutschland vorerst auf Demonstrationen anstatt auf Straßenblockaden. Die Razzia habe "alle hart getroffen, doch wir haben keine Angst", teilte die Gruppe am Freitag mit und forderte ihre Unterstützer auf: "Schließ dich einem Protestmarsch an, der in deiner Nähe startet." Unterdessen zeigte sich die UNO mit den Klimaaktivisten solidarisch.

Jeder Sechste Österreicher leidet an einer Allergie

Linz/Wien - Rund 16 Prozent der Österreicher leiden an einer Allergie. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IMAS, deren Ergebnisse am Freitag präsentiert wurden. Die meisten werden von Beschwerden durch Pollen geplagt, unrühmliches Silber geht an den Hausstaub, auf den Plätzen folgen Nahrungsmittel-, Sonnen- und Tierallergie. Verglichen mit Daten aus dem Jahr 2019 haben Probleme durch Pollen und - vor allem - Staub am stärksten zugenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red