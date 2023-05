Ukraine soll Deutschland um Marschflugkörper gebeten haben

Frankfurt am Main - Die Ukraine hat Deutschland einem Zeitungsbericht zufolge um die Lieferung des deutschen Marschflugkörpers vom Typ Taurus gebeten. Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, bestätigte das deutsche Verteidigungsministerium die Anfrage aus der Ukraine.

Serbische Armee in Bereitschaft nach Vorfall im Kosovo

Mitrovica/Washington - Nach Zusammenstößen in einer mehrheitlich von Serben bewohnten Stadt im Kosovo hat der serbische Präsident Aleksandar Vucic die Armee seines Landes in Bereitschaft versetzt. Zudem sollten Truppen näher an die Grenze zum Kosovo verlegt werden. Verteidigungsminister Milos Vucevic sprach am Freitag im Fernsehen von einer dringenden Maßnahme. "Es ist klar, dass Terror gegen die serbische Gemeinschaft im Kosovo verübt wird."

Yellen droht im Schuldenstreit mit Staatspleite am 5. Juni

Washington - US-Finanzministerin Janet Yellen hat im US-Schuldenstreit ihren Druck erhöht und ihre Prognose zum drohenden Zahlungsausfall aktualisiert. Auf Basis der neuesten Daten schätze sie nun, dass ihrem Ministerium bis zum 5. Juni die Mittel ausgehen würden, wenn der Kongress die Schuldengrenze nicht anhebe oder aussetze, schrieb Yellen am Freitag an den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. US-Präsident Joe Biden sagte am Freitagabend, eine Einigung sei in greifbarer Nähe.

Dänischer Minister gegen SP-Wahltaktik in Migrationsfrage

Wien/Kopenhagen - Der dänische Migrationsminister Kaare Dybvad Bek hat sich gegen eine auf Wählermaximierung ausgerichtete sozialdemokratische Migrationspolitik ausgesprochen. "Das Wichtigste ist, dass man keine taktische Diskussion darüber führt, wie man Wähler anspricht oder eine Mehrheit erlangt", sagte Dybvad im APA-Interview. Erforderlich sei eine "gründliche Analyse, wer die Last der Migration trägt". Dies seien nämlich die traditionellen Wählerschichten der Sozialdemokraten, betonte er.

Doskozil und Babler gehen in Konfrontation

Wien - Ein direktes Duell vor dem Parteitag Samstag kommender Woche wird es nicht geben, doch in Zeitungs-Interviews haben sich die Vorsitz-Kandidaten der SPÖ jetzt allerlei Unfreundlichkeiten ausgerichtet. Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler wirft dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil Umfragenhörigkeit und Wankelmütigkeit vor, letzterer ersterem unter anderem, das Bundesheer abschaffen zu wollen.

Waffenlieferant für Anschlag in Wien am Dienstag vor Gericht

Wien - Im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag von Wien, bei dem am 2. November 2020 vier Passanten getötet worden sind, muss sich am kommenden Dienstag der mutmaßliche Waffenlieferant vor Gericht verantworten. Der Sprecher des Landesgerichts, Christoph Zonsics-Kral, bestätigte der APA am Freitagabend eine Meldung des "Kurier" (Online-Ausgabe). Inkriminiert sind lediglich Vergehen gegen das Waffengesetz, eine Mitwirkung bzw. Mitwisserschaft am Terror-Akt ist nicht angeklagt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red