Ukraine soll Deutschland um Marschflugkörper gebeten haben

Frankfurt am Main - Die Ukraine hat Deutschland offenbar um die Lieferung des deutschen Marschflugkörpers vom Typ Taurus gebeten. Laut "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" bestätigte das deutsche Verteidigungsministerium die Anfrage aus der Ukraine. Ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich diese Bitte an den deutschen Kanzler Olaf Scholz (SPD) gerichtet hat, was Informationen der Zeitung nahelegten, wollte ein Sprecher der deutschen Bundesregierung nicht kommentieren.

Filmfestspiele von Cannes vergeben ihre Preise

Cannes/Wien - Die Augen der Filmwelt sind am Samstag auf die Croisette gerichtet. Bei den 76. Filmfestspielen von Cannes werden am Abend die begehrten Preise verliehen. Hoffnung auf eine Goldene Palme macht sich dabei auch die österreichische Regisseurin Jessica Hausner, die mit ihrem neuen Film "Club Zero" im Wettbewerb vertreten ist. Ein klarer Favorit ist im Vorfeld nur schwer auszumachen, konnten doch einige Filme die Riege der Kritikerinnen und Kritiker überzeugen.

Serbische Armee in Bereitschaft nach Vorfall im Kosovo

Mitrovica/Washington - Nach Zusammenstößen in einer mehrheitlich von Serben bewohnten Stadt im Kosovo hat der serbische Präsident Aleksandar Vucic die Armee seines Landes in Bereitschaft versetzt. Zudem sollten Truppen näher an die Grenze zum Kosovo verlegt werden. Verteidigungsminister Milos Vucevic sprach am Freitag im Fernsehen von einer dringenden Maßnahme. "Es ist klar, dass Terror gegen die serbische Gemeinschaft im Kosovo verübt wird."

Yellen droht im Schuldenstreit mit Staatspleite am 5. Juni

Washington - US-Finanzministerin Janet Yellen hat im US-Schuldenstreit ihren Druck erhöht und ihre Prognose zum drohenden Zahlungsausfall aktualisiert. Auf Basis der neuesten Daten schätze sie nun, dass ihrem Ministerium bis zum 5. Juni die Mittel ausgehen würden, wenn der Kongress die Schuldengrenze nicht anhebe oder aussetze, schrieb Yellen am Freitag an den Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses. US-Präsident Joe Biden sagte am Freitagabend, eine Einigung sei in greifbarer Nähe.

Österreicher Mitglied in Rechtsextremisten-Netzwerk

Wien - Dem Verfassungsschutz ist es gelungen, einen in einem internationalen Rechtsextremisten-Netzwerk aktiven Österreicher zu ermitteln. Ihm wird unter anderem der Aufruf zu Anschlägen sowie die Anleitung zum Bau von Bomben zur Last gelegt, teilte die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in einer Aussendung mit. Der Mann soll in der Gruppierung "Feuerkrieg Division" tätig gewesen sein.

Touristenansturm in Lignano: Nacht ohne Zwischenfälle

Lignano - Unter Aufsicht mehrerer Polizisten hat im italienischen Adria-Badeort Lignano das lange Pfingstwochenende begonnen. Circa 90.000 Touristen werden erwartet, 20.000 davon aus Österreich, viele sind bereits eingetroffen. Die Nacht auf Samstag verlief laut den Behörden ohne Zwischenfälle.

Klimaticket macht 88 Prozent der Nutzer zufrieden

Wien - 88 Prozent der Klimaticket-Nutzerinnen und -Nutzer sind mit ihrer Fahrkarte zufrieden. Besonders erfreut sind die Befragten mit dem Verkehrsangebot, dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der Verkehrssicherheit. Zu diesem Schluss kam eine Umfrage des Marktforschungsinstituts QS Research & Consulting im Auftrag des Umweltministeriums.

Klimakonferenz COP30 findet laut Lula in Brasilien statt

Brasilia - Die UNO-Klimakonferenz COP30 im Jahr 2025 findet laut dem brasilianischen Präsidenten Luiz In�cio Lula da Silva in der Stadt Bel�m am Rande des brasilianischen Amazonas-Regenwalds statt. "Ich bin überzeugt, dass es eine großartige Veranstaltung wird", sagte Lula in einem in Onlinediensten veröffentlichten Video. "Die Welt wird die Leute im Bundesstaat Par� lieben", fügte er hinzu.

