US-Institut: Russland täuscht Verhandlungsbereitschaft vor

Frankfurt am Main/Washington - Russland übt nach Einschätzung von US-Experten erneut Druck auf den Westen aus, um die Ukraine zu Verhandlungen zu drängen. Demnach solle der Westen auf die ukrainische Führung einwirken, die Bedingungen Russlands für solche Gespräche zu akzeptieren, hieß es aus dem Institut für Kriegsstudien ISW in Washington. Wie in der Vergangenheit sei es aber nur Ziel Russlands, mit einer vorgetäuschten Verhandlungsbereitschaft den Westen in seiner Hilfe für die Ukraine zu demotivieren.

Pfingstreiseverkehr - 26 Kilometer Stau auf Tauernautobahn

Wien - Wegen des starken Reiseverkehrs ist es am Samstag laut ÖAMTC in mehreren Bundesländern zu Verzögerungen gekommen. In Salzburg kam es auf der Tauernautobahn (A10) zu einem bis zu 26 Kilometer langen Rückstau vor dem Ofenauer Tunnel. Staus registrierte der Club auch auf der Brennerautobahn (A13) Richtung Italien zwischen Innsbruck und Matrei. Vor dem Karawankentunnel staute sich der Verkehr am Samstag auf acht Kilometern. Es kam zu Wartezeiten von 45 Minuten.

Österreicher Mitglied in Rechtsextremisten-Netzwerk

Wien - Dem Verfassungsschutz ist es gelungen, einen in einem internationalen Rechtsextremisten-Netzwerk aktiven Österreicher zu ermitteln. Ihm wird unter anderem der Aufruf zu Anschlägen sowie die Anleitung zum Bau von Bomben zur Last gelegt, teilte die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) mit. Der Mann soll in der aus Estland operierenden Gruppierung "Feuerkrieg Division" tätig gewesen sein.

Pferd bei voller Fahrt aus Anhänger geschleudert

Scharnstein - Ein Norikerhengst ist am Freitagnachmittag bei voller Fahrt aus einem Anhänger geschleudert worden. Im Gemeindegebiet von Scharnstein öffnete sich laut Zeugen die Laderampe des Anhängers, woraufhin das Pferd auf die Bundesstraße stürzte und sich mehrfach überschlug. Der 24-jährige Gmundner, der den Pkw samt Pferdeanhänger fuhr, bemerkte den Unfall erst an seinem Zielort. Das Tier trug leichte Verletzungen davon und wurde von nachfolgenden Fahrzeuglenkern eingefangen.

Schulfest nach Reizgas-Vorfall in Feldkirch evakuiert

Feldkirch - Ein von über 1.300 Personen besuchtes Schulfest im Alten Hallenbad in Feldkirch in Vorarlberg ist in der Nacht auf Samstag behördlich aufgelöst worden. Die Veranstaltung war aus noch unbekannter Ursache mit Reizgas kontaminiert worden. Mehrere Personen klagten laut Polizei über Beschwerden, mussten sich allerdings nicht in Behandlung ins Spital begeben.

Touristenansturm in Lignano: Nacht ohne Zwischenfälle

Lignano - Unter Aufsicht mehrerer Polizisten hat im italienischen Adria-Badeort Lignano das lange Pfingstwochenende begonnen. Circa 90.000 Touristen werden erwartet, 20.000 davon aus Österreich, viele sind bereits eingetroffen. Die Nacht auf Samstag verlief laut den Behörden ohne Zwischenfälle.

Klimaticket macht 88 Prozent der Nutzer zufrieden

Wien - 88 Prozent der Klimaticket-Nutzerinnen und -Nutzer sind mit ihrer Fahrkarte zufrieden. Besonders erfreut sind die Befragten mit dem Verkehrsangebot, dem Preis-Leistungs-Verhältnis und der Verkehrssicherheit. Zu diesem Schluss kam eine Umfrage des Marktforschungsinstituts QS Research & Consulting im Auftrag des Umweltministeriums.

