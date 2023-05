Zwei Menschen bei Flugzeugabsturz im Pinzgau gestorben

Bruck an der Glocknerstraße - Samstagmittag ist in der Pinzgauer Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße ein Kleinflugzeug abgestürzt, beide Insassen kamen dabei ums Leben. Die Ursache des Unglücks ist ebenso unklar wie die Identität der Toten. Auf APA-Nachfrage sprach die Polizei von einem "Brand und mehreren kleinen Explosionen" am abgestürzten Flugzeug. Am Samstagnachmittag wurde schließlich das Ableben der beiden Insassen bestätigt.

Justizirrtum der StA Wien für Zadic "inakzeptabler Fehler"

Wien - Deutliche Worte hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) nach Bekanntwerden eines Irrtums bei der Staatsanwaltschaft Wien gefunden, der zur Folge hatte, dass sich im Zusammenhang mit dem Terror-Anschlag von Wien vom 2. November 2020 der Waffenlieferant des Attentäters nicht umfassend vor Gericht verantworten muss. "Die Teileinstellung gegen Marsel O. ist ein inakzeptabler Fehler, der klare Konsequenzen nach sich ziehen muss", meinte Zadic am Samstagnachmittag.

SPÖ profitiert von neuem Vorsitzenden

Wien - Die SPÖ sollte nach dem Vorsitzwechsel in der Wählergunst zulegen. Das legt eine Umfrage des "Instituts für Demoskopie und Datenanalyse" für die "Kronen Zeitung" nahe. Mit Andreas Babler käme man unter den 1.200 Befragten auf 26 Prozent, mit Hans Peter Doskozil auf 25 Prozent, während man zuletzt mit Pamela Rendi-Wagner nur bei 21 Prozent gelegen war.

Türkei entscheidet in Stichwahl über Präsidenten

Istanbul/Ankara - Die Türkei stimmt am Sonntag in einer entscheidenden Stichwahl über ihren zukünftigen Präsidenten ab. Der 69-jährige Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gilt als Favorit. Er hatte bei der ersten Runde der Wahl vor zwei Wochen zwar die meisten Stimmen erhalten, verpasste die nötige absolute Mehrheit aber knapp. Er tritt nun gegen den 74-jährigen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu in einer Stichwahl an.

Keine Soldaten, aber 2 Mio. Euro für Entminung der Ukraine

Wien - Die Regierung hat einmal mehr bekräftigt, keine österreichischen Soldatinnen oder Soldaten zur Entminung in die Ukraine zu schicken. Man werde jedoch den "International Trust Fund" (ITF) mit zwei Millionen Euro unterstützen, der dann der Ukraine bei der Entminung hilft, kündigte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) laut Aussendung vom Samstag an. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ergänzte: "Neutral sein heißt nämlich nicht, dass wir uns zurücklehnen und wegsehen."

Erneut Tausende bei Protest gegen Gewalt in Belgrad

Belgrad - Tausende Kundgebungsteilnehmer haben sich am Samstag in Belgrad beim bereits vierten Protest "Serbien gegen Gewalt" eingefunden. Dieser wurde erneut - wie schon in der Vergangenheit - von fünf proeuropäischen Oppositionsparteien organisiert.

Schallenberg würde unter Kickl nicht bleiben

Wien - Alexander Schallenberg würde in einer von FPÖ-Chef Herbert Kickl geführten Regierung nicht als Außenminister fungieren: "Ich kann mir keine Bundesregierung unter der Führung von Kickl vorstellen. Und der Außenminister würde dann gewiss nicht Schallenberg heißen", meint er in der "Presse am Sonntag". Auf einen Posten in der EU-Kommission schielt Schallenberg nicht: "Das ist nicht Teil meiner Lebensplanung."

