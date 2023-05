Vorläufiger Deal bei Verhandlungen zu US-Schuldenobergrenze

Washington - Im US-Schuldenstreit haben Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy einen Durchbruch erzielt und einen Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt voraussichtlich abgewendet. Biden und der republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus erklärten am Samstag (Ortszeit) in Washington, sie hätten eine vorläufige Einigung erreicht. Das Vorhaben muss noch vom Kongress abgesegnet werden.

Türkei entscheidet in Stichwahl über Präsidenten

Istanbul/Ankara - Die Türkei stimmt am Sonntag in einer entscheidenden Stichwahl über ihren zukünftigen Präsidenten ab. Der 69-jährige Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gilt als Favorit. Er hatte bei der ersten Runde der Wahl vor zwei Wochen zwar die meisten Stimmen erhalten, verpasste die nötige absolute Mehrheit aber knapp. Er tritt nun gegen den 74-jährigen Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu in einer Stichwahl an.

Französin Justine Triet gewinnt Goldene Palme in Cannes

Cannes/Wien - Mit ihrem Film "Anatomy of a Fall" hat die französische Regisseurin Justine Triet die Goldene Palme der 76. Filmfestspiele von Cannes gewonnen. Dies wurde bei der feierlichen Preisverleihung im Palais des Festivals am Samstagabend enthüllt. Damit ging die Österreicherin Jessica Hausner mit ihrem Film "Club Zero" ebenso leer aus wie 19 weitere Wettbewerbsfilme. Die Entscheidung über die Goldene Palme traf die Jury unter Vorsitz von Vorjahresgewinner Ruben Östlund.

Mindestens ein Toter bei russischen Luftangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei schweren Luftangriffen in den frühen Morgenstunden auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach offiziellen Angaben mindestens eine Person getötet worden. "Explosionen in Kiew", teilt der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko über Telegram mit. Die Luftabwehr schoss demnach mindestens 20 Drohnen ab. Durch herabfallende Teile sei ein 41-jähriger Mann getötet und eine 35-jährige Frau verletzten worden, so Klitschko.

Regional- und Kommunalwahlen als Test für Spaniens Regierung

Madrid - Rund 36,6 Millionen Spanier sind am Sonntag zur Wahl von Regionalparlamenten, Gemeindeversammlungen und Bürgermeistern aufgerufen. Die Abstimmungen in zwölf der siebzehn Comunidades Aut�nomas und in den Nordafrikaenklaven sowie bei landesweiten Kommunalwahlen gelten auch als Test für die linke Regierungskoalition von Ministerpräsident Pedro S�nchez von der sozialistischen PSOE.

SPÖ profitiert von neuem Vorsitzenden

Wien - Die SPÖ sollte nach dem Vorsitzwechsel in der Wählergunst zulegen. Das legt eine Umfrage des "Instituts für Demoskopie und Datenanalyse" für die "Kronen Zeitung" nahe. Mit Andreas Babler käme man unter den 1.200 Befragten auf 26 Prozent, mit Hans Peter Doskozil auf 25 Prozent, während man zuletzt mit Pamela Rendi-Wagner nur bei 21 Prozent gelegen war.

