Rendi-Wagner lässt SPÖ-Parteitag aus

Wien - Pamela Rendi-Wagner wird dem SPÖ-Parteitag, bei dem ihre Nachfolge entschieden wird, nicht beiwohnen. Das kündigt die scheidende Parteichefin in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" an. Ob sie das Duell zwischen Hans Peter Doskozil und Andreas Babler via Stream verfolgen wird, hat sie noch nicht entschieden: "Ich werde mal die Familie fragen, ob sie andere Pläne hat." Begründet wird ihre Absenz damit, dass der neue Vorsitzende im Mittelpunkt stehen soll.

Tote bei massiven russischen Luftangriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei schweren Luftangriffen in den frühen Morgenstunden auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Personen getötet worden. "Insgesamt wurde der Start von einer Rekordzahl an Kamikaze-Drohnen registriert: 54!", teilte der Pressedienst der ukrainischen Luftwaffe am Sonntagmorgen auf Telegram mit. Obwohl nach Angaben der Behörden 52 der unbemannten Fluggeräte abgeschossen werden konnten, gab es Tote zu beklagen.

Regional- und Kommunalwahlen als Test für Spaniens Regierung

Madrid - In Spanien sind seit Sonntag früh 36,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Wahl von Regionalparlamenten, Gemeindeversammlungen und Bürgermeistern aufgerufen. Die Abstimmungen in 12 der siebzehn Comunidades Aut�nomas und in den Nordafrikaenklaven sowie die landesweiten Wahlen in 8.131 Kommunen gelten auch als Test für die linke Regierungskoalition von Ministerpräsident Pedro S�nchez von der sozialistischen PSOE vor der Parlamentswahl Ende des Jahres.

Festnahme nach rekordverdächtigem Heroinschmuggel

Sydney - Die Polizei hat einen der mutmaßlich größten Heroinschmuggler der jüngeren Zeit festgenommen. Der Australier sei nach seiner Ausweisung aus der Türkei am Samstag am Flughafen der australischen Metropole Sydney festgenommen worden, teilte die australische Bundespolizei am Sonntag mit. Der Verdächtige soll seit März 2020 in mehreren Ländern ansässig gewesen sein und von Thailand aus den Schmuggel von fast 348 Kilogramm Heroin nach Sydney im Dezember 2020 organisiert haben.

Papst beklagte bei Pfingstmesse Spaltung in der Welt

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag Unzufriedenheit und Spaltung in der Welt beklagt. "Wir sind alle miteinander verbunden, und doch sind wir voneinander getrennt, betäubt von Gleichgültigkeit und unterdrückt von Einsamkeit. So viele Kriege, so viele Konflikte: Es scheint unglaublich, was der Mensch an Bösem anrichten kann", sagte der Papst.

Snowboarder bei Kollision mit Pistenraupe in Tirol gestorben

Hintertux/Berlin - Im Sommerskigebiet Hintertuxer Gletscher im Zillertal (Bezirk Schwaz) ist am Samstagnachmittag ein 44 Jahre alter Snowboarder bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei der APA, ohne nähere Angaben zur Person zu machen, da die Angehörigen noch nicht verständigt werden konnten.

Null Emissionen in der Industrie bis 2050 möglich

Wien - Die heimische Industrie war 2021 für rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen Österreichs verantwortlich. Wie das 2050 aussehen könnte, hat die Innovations- und Kooperationsplattform "New Energy for Industry" (NEFI) anhand von drei Zukunftsszenarien errechnet. Dabei zeigte sich, es wäre möglich, die Emissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren. Setzt die Industrie aber den historischen Weg fort, wird sich der Ausstoß von Treibhausgasen kaum verringern.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red