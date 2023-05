Erdogan siegt bei Präsidenten-Stichwahl in der Türkei

Istanbul/Ankara - Der seit 20 Jahren regierende türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan steht vor einer weiteren fünfjährigen Amtszeit. Laut vorläufigem Endergebnis siegte der 69-Jährige am Sonntag in der Stichwahl um das Präsidentenamt. Laut staatlicher Wahlkommission lag Erdogan mit 52,1 Prozent deutlich vor Kilicdaroglu, der 47,9 Prozent erreichte. Erdogan erklärte in Istanbul vor jubelnden Anhängern, er sehe das Ergebnis als Auftrag für eine Fortsetzung seiner Präsidentschaft.

In Österreich lebende Türken stimmten klar für Erdogan

Ankara - Die in Österreich lebenden türkischen Staatsbürger haben auch bei der Stichwahl mit großer Mehrheit für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Fast 74 Prozent der wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Österreich gaben ihm nach vorläufigen Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ihre Stimme. Damit schnitt Erdogan in Österreich erneut deutlich besser ab als insgesamt. In Wien wurde die Wiederwahl Erdogans von dessen Fans am Sonntagabend lautstark gefeiert.

Zweite Nacht in Folge massive Luftangriffe auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die zweite Nacht in Folge haben massive russische Luftangriffe die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Die ukrainische Luftverteidigung schoss offiziellen Angaben zufolge über Kiew mehr als 40 russische Flugkörper ab. Es habe sich um eine Kombination aus Raketen- und Drohnenangriffen gehandelt, teilt die Kiewer Militärverwaltung in der Nacht auf Montag auf dem Nachrichtenkanal Telegram mit. Nach vorläufigen Angaben gab es bei den nächtlichen Angriffen keine Verletzten.

Vier Tote nach Bootsunglück auf Lago Maggiore

Rom/Varese - Vier Personen - zwei Männer und zwei Frauen- sind nach dem Kentern eines Ausflugsschiffs auf dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Weitere 21 Insassen konnten nach Feuerwehrangaben gerettet werden, nachdem das Schiff auf der Höhe des Ortes Lisanza am südlichen Ende des Sees gekentert war. Einige Insassen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, niemand schwebt in Lebensgefahr.

Tram-Unfall in Wien forderte sieben Verletzte

Wien - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Wien-Margareten auf der Siebenbrunnengasse gekommen. Dabei waren zwei Pkw und eine Straßenbahn der Linie 18 in Richtung Schlachthausgasse involviert. Feuerwehr, Berufsrettung und Polizei standen im Einsatz. Gegenüber der APA sprach die Landespolizeidirektion Wien von sieben Verletzten, zwei davon schwer. Der Unfall ereignete sich um 19.30 Uhr.

Flughafen Wien bekommt Aufschub für 3. Piste

Schwechat - Der Flughafen Wien bekommt mehr Zeit, um seine 3. Piste zu bauen. Die zuständige UVP-Behörde, in dem Fall die niederösterreichische Landesregierung, hat den Antrag auf Verlängerung bis zum 30. Juni 2033 genehmigt, teilte der Flughafen Wien am Montag in einer Aussendung mit. Wann der Airport mit dem Bau beginnen wird, ist noch unklar, das Projekt 3. Piste soll jedoch "weiter mit Nachdruck" verfolgt werden.

