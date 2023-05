Erdogan siegt bei Präsidenten-Stichwahl in der Türkei

Istanbul/Ankara - Der seit 20 Jahren regierende türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan steht vor einer weiteren fünfjährigen Amtszeit. Laut vorläufigem Endergebnis siegte der 69-Jährige am Sonntag in der Stichwahl um das Präsidentenamt. Laut staatlicher Wahlkommission lag Erdogan mit 52,16 Prozent deutlich vor Kilicdaroglu, der 47,84 Prozent erreichte. Erdogan erklärte in Istanbul vor jubelnden Anhängern, er sehe das Ergebnis als Auftrag für eine Fortsetzung seiner Präsidentschaft.

Feiern Wiener Erdogan-Fans befeuern innenpolitische Debatte

Wien - Die in Österreich lebenden türkischen Staatsbürger haben auch bei der Stichwahl mit großer Mehrheit für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gestimmt - und dessen Sieg am Sonntagabend entsprechend lautstark gefeiert. Daran entzündet sich jetzt neuerlich eine innenpolitische Kontroverse über Migration und Integration. Es wurden Ermittlungen des Verfassungsschutzes wegen Zeigens des verbotenen "Wolfsgrußes" angekündigt.

Spanien: Neuwahl nach Linken-Debakel

Madrid - Politisches Erdbeben in Spanien: Wenige Stunden nach einer historischen Pleite der Linken bei Regional- und Kommunalwahlen hat der sozialistische Ministerpräsident Pedro S�nchez eine vorgezogene Parlamentswahl am 23. Juli angekündigt. Die Abstimmung sollte erst Ende des Jahres stattfinden. "Ich glaube, es ist notwendig zu reagieren und unser demokratisches Mandat in die Hände des Volkes zu legen", erklärte S�nchez am Montag in einer Rede an die Nation.

Groß-Demo gegen Schwarz-Blau in Salzburg

Salzburg - Nach der Einigung von ÖVP und FPÖ auf eine Regierungskoalition in Salzburg hat die überregionale Protestbewegung "Solidarisches Salzburg" zu einer Großdemonstration am Pfingstmontag aufgerufen. Startpunkt ist um 16.00 Uhr der Hauptbahnhof, Ziel der Residenzplatz, wo ab 17.00 Uhr eine Abschlusskundgebung stattfindet. In einer Aussendung vom Montagmorgen gaben sich die Veranstalter kämpferisch: Es gehe "um den Erhalt einer liberalen Demokratie".

Pkw-Lenker im Cannabisrausch prallte in Wien in Tram

Wien - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend auf der Siebenbrunnengasse in Wien-Margareten gekommen. An dem Unfall waren zwei Pkw und eine Straßenbahn der Linie 18 in Richtung Schlachthausgasse involviert. Den Unfall verursacht hatte laut Polizei ein 38-jähriger Pkw-Lenker, der unter Suchtgift-Beeinträchtigung stand und zudem über keinen Führerschein verfügte. Insgesamt wurden zehn Personen verletzt, zwei davon schwer.

Vier Tote nach Bootsunglück auf Lago Maggiore

Rom/Varese - Vier Personen - zwei Männer und zwei Frauen - sind nach dem Kentern eines Ausflugsschiffs auf dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Weitere 21 Insassen konnten nach Feuerwehrangaben gerettet werden, nachdem das Schiff auf der Höhe des Ortes Lisanza am südlichen Ende des Sees gekentert war. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 50-jährigen Israeli, um ein italienisches Ehepaar und um eine Russin, die Partnerin des Kapitäns.

Biden und McCarthy werben um Zustimmung zum Schulden-Deal

Washington - Nach dem Kompromiss im US-Schuldenstreit werben Präsident Joe Biden und der Republikaner Kevin McCarthy um eine breite Zustimmung der Abgeordneten im Kongress. Der am Wochenende erzielte Durchbruch zur Aussetzung der US-Schuldenobergrenze bis 2025 im Gegenzug zu deutlichen Kürzungen bei den Ausgaben soll den bevorstehenden Zahlungsausfall der größten Volkswirtschaft der Welt abwenden - und damit auch eine weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise.

Feuerwehr rettete Familie aus brennender Wohnung in Wien

Wien - Am Montag in der Früh ist es in Wien-Donaustadt zu einem Brand in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrparteienhauses gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, standen eine Frau und ihre vier Kinder bereits vor den Fenstern und schrien um Hilfe. Die Einsatzkräfte stellten sich bereits auf eine Rettung mittels Sprungkissen ein. Ein Stoßtrupp konnte jedoch noch rechtzeitig zu der Familie vordringen und sie ins Freie bringen. Darunter befand sich auch ein 14 Monate altes Baby.

