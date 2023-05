Groß-Demo gegen Schwarz-Blau in Salzburg

Salzburg - An der Großdemonstration gegen die neue Salzburger Regierung aus ÖVP und FPÖ haben trotz Ausflugswetters am Pfingstmontag laut Polizei rund 1.200 Menschen teilgenommen. Die Veranstalter sprachen gar von über 2.000, erwartet wurden ursprünglich 300. Schon zu Beginn waren am Hauptbahnhof zahlreiche Schilder mit Unmutsbekundungen über Schwarz-Blau zu sehen. Eine Schauspielerin verlas die Grußbotschaft von Ex-Jedermann Cornelius Obonya, der zum Haslauer-Boykott aufrief.

Vermittler: Waffenruhe im Sudan wird fünf Tage verlängert

Khartum - Vertreter der Konfliktparteien im Sudan haben sich nach Angaben von Vermittlern auf eine Verlängerung der brüchigen Waffenruhe um fünf Tage geeinigt. Dies teilten die USA und Saudi-Arabien Montagabend kurz vor Ablauf der jüngsten Waffenruhe in einer gemeinsamen Erklärung mit. Seit dem Ausbruch der Kämpfe waren mehrere verkündete Waffenruhen nicht eingehalten worden.

Prozess um Handel mit falschen Covid-19-Impfnachweisen

Wien - Am Bezirksgericht Meidling wird am Dienstagnachmittag gegen einen 22-jährigen Mann verhandelt, der von September 2021 bis Ende Jänner 2022 in großem Stil falsche Covid-19-Impfnachweise hergestellt und damit einen schwunghaften Handel aufgezogen haben soll. 50 Fakten mit weit mehr als 100 Abnehmern, darunter ein ehemaliger Spitzenpolitiker der FPÖ umfasst die Anklage. Vorgeworfen werden dem Angeklagten Fälschung eines Beweismittels und Urkundenfälschung.

Pistolen-Lieferant des Wien-Attentäters vor Gericht

Wien - Am Dienstag wird am Wiener Landesgericht gegen einen 31-jährigen Slowenen verhandelt, der laut Anklage dem Attentäter von Wien Ende September 2020 eine Pistole der Marke Tokarev in die Bundeshauptstadt geliefert hatte. Der Attentäter nahm diese Waffe beim Terror-Anschlag am Abend des 2. November 2020 in die Innenstadt mit, wo er vier Passanten mit einem Sturmgewehr tötete, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Auch das Gewehr soll er von dem Slowenen bekommen haben.

Geheimdienstmitarbeiter unter Toten am Lago Maggiore

Rom/Varese - Vier Personen - zwei Männer und zwei Frauen - sind nach dem Kentern eines Ausflugsschiffs auf dem Lago Maggiore in Norditalien ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 50-jährigen Israeli, um eine Russin - die Partnerin des Kapitäns - und um ein italienisches Ehepaar. Die beiden waren Mitarbeiter des italienischen Geheimdienstes. Sie beteiligten sich am Geburtstag eines Freundes, der das Hausboot zum Feiern organisiert hatte, und waren privat an Bord.

Rund 25 KFOR-Friedenssoldaten im Norden des Kosovo verletzt

Zvecan - Bei Zusammenstößen mit Serben im Nordkosovo sind rund 25 NATO-Friedenstruppen verletzt worden. Das teilte die NATO-geführte Kosovo-Schutztruppe KFOR Montagabend in einer Stellungnahme mit. Die KFOR hatte ihre Präsenz verstärkt und einen Protest militanter Serben gegen den Amtsantritt albanischer Bürgermeister in den mehrheitlich serbischen Gemeinden im Norden des Kosovo gewaltsam aufgelöst. Österreicher waren nicht betroffen.

Feiern von Erdogan-Fans befeuern innenpolitische Debatte

Wien - Die in Österreich lebenden türkischen Staatsbürger haben auch bei der Stichwahl mit großer Mehrheit für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gestimmt - und dessen Sieg Sonntagabend entsprechend lautstark gefeiert. Daran entzündet sich jetzt neuerlich eine innenpolitische Kontroverse über Migration und Integration. Es wurden Ermittlungen des Verfassungsschutzes wegen Zeigens des verbotenen "Wolfsgrußes" angekündigt.

Eltern in Wien nach Misshandlungsvorwürfen in U-Haft

Wien - Das Landesgericht für Strafsachen hat am Montagabend über die Eltern, die ihre mittlerweile 23 Jahre alte Tochter in Wien-Döbling jahrelang misshandelt haben sollen, die U-Haft verhängt. Das teilte Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral der APA mit. Als Haftgründe wurden laut Zonsics-Kral Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen. Der 53 Jahre alte Vater und seine um ein Jahr jüngere Ehefrau bestreiten die Vorwürfe.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red