Bedingte Haft für Pistolen-Lieferanten des Wien-Attentäters

Wien - Während jener Mann, der dem Attentäter von Wien den Waffendeal vermittelt hat, im Februar erstinstanzlich zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, gibt es für den Verkäufer der Waffe eine neunmonatige bedingte Haftstrafe. Der 32-jähriger Slowene soll am 25. September 2020 eine Pistole samt Munition nach Wien geliefert haben. Er legte ein Geständnis ab, betonte aber, er habe die Pistole nicht direkt dem Attentäter gegeben. Er habe weder ihn noch dessen Absichten gekannt.

Toter bei Hochhausbrand nach Angriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Berlin - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sowie in der Zentral- und Nordukraine hat es in der Nacht auf Dienstag erneut Luftalarm gegeben. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, sprach von einem "massiven Angriff". Bei einem Hochhausbrand in Kiew durch herabfallende Trümmer eines zerstörten russischen Flugkörpers kam demnach mindestens eine Person ums Leben. Eine weitere Person liege im Krankenhaus und zwei weitere seien verletzt, teilte Klitschko auf Telegram mit.

Moskau macht Ukraine für Drohnenangriff verantwortlich

Moskau - Moskau ist am Dienstag mit mehreren Drohnen angegriffen worden. Das russische Verteidigungsministerium machte die Ukraine für die Attacke am frühen Morgen verantwortlich, wie russische Nachrichtenagenturen berichteten. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Mychailo Podoljak, wies eine Verwicklung seines Landes zurück, zeigte sich aber erfreut über die Angriffe.

Schauspiellegende Peter Simonischek 76-jährig gestorben

Wien - Peter Simonischek ist in seiner langen Karriere das Kunststück gelungen, sowohl den Liebhabern der schweren Dramatik als auch den Freunden leichter Komödien, den Theatergängern wie den Kinofans, Radiohörern wie Fernsehcouchbewohnern ans Herz zu wachsen - und das ohne anbiederische Volkstümelei. Nun ist der Schauspieler in der Nacht auf Dienstag mit 76 Jahren im Kreise seiner Familie in seinem Wiener Zuhause gestorben, wie seine Stammbühne, das Burgtheater, bestätigte.

Ludwig traf Doskozil

Wien - Nach den Unstimmigkeiten der vergangenen Monate ist Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) Dienstagmittag mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zusammengetroffen. Im Anschluss hieß es aus der Stadtpartei, es habe sich um ein sachliches Gespräch gehandelt. Details eines Vier-Augen-Gespräches würden nicht bekannt gegeben.

Großer Anstieg der Nachhilfekosten

Wien - Österreichs Familien müssen für ihre Schulkinder mehr Nachhilfe denn je in Anspruch nehmen. Die Nachhilfequote lag zuletzt bei 30 Prozent, um drei Prozentpunkte mehr als im Jahr davor, geht aus dem am Dienstag vorgestellten "Nachhilfebarometer" der Arbeiterkammer hervor. In Zeiten großer Inflation steigen auch die Ausgaben: 121,6 Mio. Euro fließen im Schuljahr 2022/23 in private Nachhilfe (+8,9 Mio. Euro im Jahresvergleich). Pro Schulkind sind es im Schnitt 720 Euro.

Zwei Verkehrstote am Pfingstwochenende

Wien - Am heurigen Pfingstwochenende sind im Straßenverkehr in Österreich zwei Menschen getötet worden. Im Vergleich zu 2022 gab es deutlich mehr Unfälle und Verletzte. Rückläufig waren wiederum die Kontrolldelikte Raserei sowie Lenken unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Vom 1. Jänner bis 29. Mai 2023 gab es nach vorläufigen Zahlen bisher 125 Verkehrstote, im Vergleichszeitraum 2022 waren es 150 und im Lockdown-geprägten 2021 insgesamt 106 gewesen.

Toter Bub in Tiroler Ache: Vater bleibt in U-Haft

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, muss der tatverdächtige Vater in U-Haft bleiben. Die Untersuchungshaft gegen den 38-Jährigen wurde wegen Tatbegehungsgefahr verlängert, teilte das Landesgericht am Dienstag mit. Die nächste Haftprüfung findet in zwei Monaten statt.

