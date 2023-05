OMV-Hauptversammlung stimmt über Entlastung von Seele ab

Wien - Die Aktionäre des teilstaatlichen Ölkonzerns OMV stimmen am Mittwoch in der Hauptversammlung (HV) darüber ab, ob sie Ex-Vorstandschef Rainer Seele die Entlastung erteilen. Die Stimmen der beiden Kernaktionäre - der Staatsholding ÖBAG und des staatlichen Ölkonzerns von Abu Dhabi ADNOC - reichen dafür aus. Im Vorjahr war Seele das Misstrauen ausgesprochen worden. Nach einer Sonderprüfung, die kein "einklagbares Fehlverhalten" ergab, empfahl der Aufsichtsrat aber die Entlastung.

Erste US-Sanktionen nach Ausschreitungen im Kosovo

Belgrad/Prishtina (Pristina) - Nach heftigen Zusammenstößen wegen der Einsetzung von ethnisch-albanischen Bürgermeistern im Kosovo haben die USA eine erste Sanktion gegen das Land verhängt und es von einer Militärübung ausgeschlossen. Der Kosovo werde von dem gemeinsamen Manöver namens Defender 23 ausgeschlossen, an der von April bis Juni 20 Länder teilnehmen, teilte der US-Botschafter in Pristina, Jeffrey Hovenier, Dienstag mit. "Für den Kosovo ist diese Übung vorbei", sagte er gegenüber örtlichen Medien.

Über 1.000 Ausreisezertifikate für Asylwerber ausgestellt

Wien - Im Vorjahr sind 1.005 Ausreisezertifikate für Asylwerber erfolgreich ausgestellt worden. 253 Versuche bei den jeweiligen Herkunftsstaaten fielen negativ aus, zeigt eine Anfragebeantwortung des Innenministeriums an den freiheitlichen Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer. Ein großer Teil der angeforderten Zertifikate erwies sich als überflüssig, weil die Asylsuchenden in andere Staaten weiterreisten.

Grenzstadt Schebekino erneut unter ukrainischem Beschuss

Krasnodar/Luhansk (Lugansk) - Ukrainische Streitkräfte haben laut russischen Angaben zum dritten Mal innerhalb einer Woche die russische Stadt Schebekino beschossen. Mindestens eine Person sei bei dem Artillerieangriff verletzt worden, teilte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegram mit. Schebekino ist nur etwa sieben Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. In der ukrainischen Region Luhansk gab es durch Luftangriffe mehrere Tote. Russland drohte der Ukraine mit Vergeltung.

EU verhängt Sanktionen wegen Destabilisierung Moldaus

Brüssel - Die EU-Länder haben gegen sieben Politiker und Geschäftsleute mit moldauischer oder russischer Staatsangehörigkeit Sanktionen verhängt. Ihre Vermögen werden eingefroren und es gilt ein Reiseverbot in und durch die Europäische Union, wie der Rat der EU am Dienstagabend in Brüssel mitteilte. Die nun Sanktionierten sollen versucht haben, im Auftrag Russlands die Republik Moldau zu destabilisieren.

Votum zu Schulden-Deal im US-Repräsentantenhaus rückt näher

Washington - Die Abstimmung über den Kompromiss zum Abwenden einer Staatspleite der USA rückt näher. Der zuständige Ausschuss machte am Dienstagabend (Ortszeit) den Weg für ein Votum über die parteiübergreifende Einigung in der Parlamentskammer frei - allerdings stellten sich zwei der neun Republikaner in dem Gremium gegen das Vorhaben. Über den Entwurf soll nun voraussichtlich am Mittwochnachmittag (Ortszeit) debattiert werden, im Anschluss steht eine Abstimmung an.

