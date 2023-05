Unfall mit Kinderwagen in Tirol: Baby in Klinik verstorben

Ramsau im Zillertal/Innsbruck - Nach einem Unfall am Freitag in Ramsau im Zillertal, bei dem ein Kinderwagen mit zwei Babys über einen steilen Hang gerollt war, ist eines der beiden zehn Wochen alten Zwillingsmädchen am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Der abgestellte Kinderwagen hatte sich selbstständig gemacht, nachdem die Mutter der beiden nur für wenige Sekunden zurück ins Haus gegangen war.

OMV-Hauptversammlung von Protesten begleitet

Wien - Aktivisten haben unter Buh- und "Raus"-Rufen anderer Aktionäre den Beginn der OMV-Hauptversammlung am Mittwoch für mehrere Minuten gestört. Sie kritisierten, dass die OMV im Vorjahr 5,2 Mrd. Euro Gewinn schrieb, während sich viele Menschen das Heizen nicht mehr leisten könnten und forderten den Ausstieg aus Öl und Gas. Aufsichtsratschef Mark Garrett verwies auf die Redezeit, die jedem Aktionär zusteht. Bei der zweiten Störung wurden die jungen Menschen des Saals verwiesen.

Sudanesische Armee setzt Waffenruhe-Verhandlungen aus

Khartum - Das sudanesische Militär hat die Friedensverhandlungen mit den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) abgebrochen. Die Gespräche in der saudischen Stadt Jeddah seien ausgesetzt worden, teilte das Generalkommando der Armee am Mittwoch mit. Die RSF verletze andauernd die Waffenstillstands-Vereinbarungen, hieß es als Begründung. Die RSF teilte dagegen mit, die Waffenruhe werde trotz wiederholter Verstöße der Armee eingehalten.

EU-Parlament will Ungarn Eignung für Ratsvorsitz absprechen

Budapest/Brüssel - Das EU-Parlament will am Donnerstag die Eignung Ungarns, Mitte 2024 den EU-Ratsvorsitz zu übernehmen, in einer Resolution anzweifeln. "Die Resolution zur Rechtsstaatlichkeit wird mit großer Mehrheit angenommen werden", betonte die für Ungarn zuständige Berichterstatterin Gwendoline Delbos-Corfield am Mittwoch vor Journalisten in Brüssel. Die EU-Zahlungen hängen von der Lösung der Rechtsstaatlichkeitsprobleme ab, so Österreichs EU-Kommissar Hahn.

Nehammer über Strompreissenkungen einiger Anbieter erfreut

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) freut sich über Strompreissenkungen und führt diese auf eine Gesetzesnovelle zurück, wonach Übergewinne stärker abgeschöpft werden. Einige Unternehmen senken per 1. Juni oder 1. Juli spürbar den Strompreis. Die meisten jetzt aktuellen Preissenkungen waren allerdings schon lange vor Nehammers Drohungen gegen die Stromfirmen angekündigt.

Städte wollen deutlich veränderten Verteilungsschlüssel

Bad Ischl/Wien - Die Städte wollen mehr Geld: Pflege, Gesundheit, Bildung, Öffentlicher Verkehr und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung würden den Kommunen immer mehr abverlangen, so der Tenor beim Städtetag in Bad Ischl, der am Mittwoch eröffnet wird und bis Freitag dauert. Ziel ist eine deutliche Veränderung des Verteilungsschlüssels zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Städten. Bundespräsident Alexander van der Bellen forderte bei der Eröffnung "Wellenbrecher gegen die Armut".

Urteil für Waffenlieferanten des Wien-Attentäters endgültig

Wien - Der 32-jährige Slowene, der dem späteren Wien-Attentäter im Juni 2020 ein Sturmgewehr und drei Monate später eine Pistole samt passender Munition nach Wien geliefert hatte, kann aufatmen. Die Staatsanwaltschaft Wien akzeptiert das am Dienstag am Landesgericht für Strafsachen gefällte Urteil. Der Mann hatte bei einer Strafdrohung von bis zu zwei Jahren wegen mehrerer Verstöße gegen das Waffengesetz neun Monate auf Bewährung ausgefasst, die er sogleich annahm.

Welternährungsprogramm kürzt Lebensmittelhilfe an Rohingya

Dhaka/Yangon (Rangun) - Angesichts fehlender finanzieller Mittel verringert das UN-Welternährungsprogramm (WFP) erneut die Lebensmittelhilfe für Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch. Ab Donnerstag sollen in großen Flüchtlingslagern lebende Rohingya pro Kopf und Monat nur noch Gutscheine im Wert von 8 US-Dollar statt wie bisher 10 erhalten, teilte das WFP am Mittwoch mit. Anfang des Jahres hatten sie noch Gutscheine im Wert von 12 Dollar erhalten.

