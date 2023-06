Inflation in Österreich geht nur langsam zurück

Wien - Die Teuerungswelle in Österreich ebbt langsam ab, doch der Abstand zur Inflation in der Eurozone hat sich im Mai leicht um 0,1 auf 2,6 Prozentpunkte vergrößert. Während die Preise in der Währungsunion im Schnitt um 6,1 Prozent stiegen, waren es in Österreich laut Schnellschätzung der Statistik Austria 8,8 bzw. EU-harmonisiert 8,7 Prozent. Schon zuletzt lag Österreichs Inflationsrate rund zwei Prozentpunkte über der Eurozone, was Ökonomen zunehmend Sorgen bereitet.

Österreich leitet weltweite Operation gegen Menschenhandel

Wien - Unter der Leitung von Österreich ist in 44 Ländern eine Polizei-Schwerpunktaktion im Kampf gegen den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, der Bettelei und der Begehung von Straftaten durchgeführt worden. Insgesamt wurden 212 Personen verhaftet und 1.426 potenzielle Opfer identifiziert, gab das Innenministerium am Donnerstag bekannt. Die Operation "Global Chain" fand vom 8. bis 15. Mai statt.

Kika/Leiner - Signa verkauft Immobilien und Geschäft

Wien/St. Pölten - Nach fünf Jahren trennt sich die Signa Retail Gruppe des Tiroler Investors Rene Benko wieder von Kika und Leiner. Das operative Geschäft geht mit sofortiger Wirkung an ein Managementteam rund um Hermann Wieser. Die Immobilien der Möbelkette werden von der Supernova Gruppe des deutschen Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert übernommen. Das Closing des Verkaufs habe gestern in Wien stattgefunden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung von Kika/Leiner.

Deutsch übergibt Partei fast schon saniert

Wien - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch übergibt die Partei seinen Nachfolgern fast schon saniert. Im APA-Interview betont er, dass man 2020 noch am "wirtschaftlichen Abgrund" gestanden sei, nun aber bei Fortsetzung seines Kurses 2025 schuldenfrei sein werde. Noch nicht fixiert ist der Auszug aus der Parteizentrale in der Löwelstraße. Ein Ersatzobjekt ist aber bereits gefunden.

Moskau will größere Mission in AKW Saporischschja zulassen

Saporischschja - Russland hat sich zu einer Erweiterung der Beobachtermission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) im von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja bereit erklärt. Der Chef der nationalen Atombehörde Rosatom, Alexej Lichatschow, versprach am Donnerstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax, "alle Handlungen" des IAEA-Generaldirektors Rafael Grossi zu unterstützen.

Selenskyj zu Europa-Gipfel in Moldau eingetroffen

Chisinau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt persönlich am Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Moldau teil. Selenskyj wurde am Donnerstag auf Schloss Mimi in Bulboaca von Moldaus Präsidentin Maia Sandu begrüßt. Die Staats- und Regierungschefs von 47 europäischen Staaten, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), wollen beim zweiten EPC-Gipfel Geschlossenheit gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin demonstrieren.

Im Vorjahr 47.482 Hochzeiten und 13.997 Scheidungen

Wien - Im Vorjahr haben 47.482 Paare in Österreich standesamtlich geheiratet und 13.997 sind gerichtlich geschieden worden. 2022 wurden außerdem 1.598 eingetragene Partnerschaften begründet und 138 aufgelöst. "Nachdem die Zahl der Hochzeiten in Österreich während der Corona-Pandemie deutlich zurückgegangen war, gaben einander 2022 um 6.371 bzw. 15,5 Prozent mehr Paare das Ja-Wort als im Jahr davor, berichtete Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Donnerstag.

Arbeitslosigkeit im Mai um 2,9 Prozent gestiegen

Wien - Die Wirtschaftsdynamik in Österreich schwächt sich ab und lässt die Arbeitslosigkeit steigen. Ende Mai gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent mehr Menschen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 320.602 Personen (+9.059) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Die Arbeitslosigkeit war im April im Jahresabstand das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen.

