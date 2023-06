Zwei Tote nach mehreren Schüssen in steirischem Wohnhaus

Mooskirchen - In Fluttendorf in der Gemeinde Mooskirchen in der Weststeiermark (Bezirk Voitsberg) soll am Donnerstag ein älterer Mann einen jüngeren erschossen haben. Cobra-Beamte retteten mehrere Personen aus dem Keller eines Zweifamilienhauses. Hintergrund und nähere Umstände waren zunächst noch unklar. Zwischen Opfer und mutmaßlichem Täter besteht ein Verwandtschaftsverhältnis, bestätigte die Polizei auf APA-Anfrage. Auch der Tatverdächtige wurde am Nachmittag tot im Haus aufgefunden.

Inflation in Österreich geht nur langsam zurück

Wien - Die Teuerungswelle in Österreich ebbt langsam ab, doch der Abstand zur Inflation in der Eurozone hat sich im Mai leicht um 0,1 auf 2,6 Prozentpunkte vergrößert. Während die Preise in der Währungsunion im Schnitt um 6,1 Prozent stiegen, waren es in Österreich laut Schnellschätzung der Statistik Austria 8,8 bzw. EU-harmonisiert 8,7 Prozent. Schon zuletzt lag Österreichs Inflationsrate rund zwei Prozentpunkte über der Eurozone, was Ökonomen zunehmend Sorgen bereitet.

Toter in Salzburger Wohnung entdeckt - Opfer einer Gewalttat

Salzburg - In der Stadt Salzburg ist am Mittwochabend ein 52-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses von einem Fremdverschulden aus, wie eine Polizeisprecherin der APA am Donnerstagnachmittag mitteilte. Hinweise auf den oder die Täter gebe es derzeit noch keine, erklärte sie. Über die aufgewiesenen Verletzungen des Mannes und die Todesursache machte die Sprecherin keine Angaben.

Alterslimit für Lotto, Rubbellose & Co wird auf 18 angehoben

Wien - Die Österreichischen Lotterien heben mit Stichtag 10. Juli 2023 die Altersgrenze für den Verkauf von Wettscheinspielen und Sofortlotterien auf 18 Jahre an. Damit soll der Spieler- und Jugendschutz verbessert werden, betonten der Glücksspielkonzern am Donnerstag. Lotto, EuroMillionen und Ähnliches spielen sowie Brief- und Rubbellose kaufen darf dann nur mehr, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

NATO-Staaten einig - Ukraine soll Mitglied werden

Oslo - Alle NATO-Staaten sind sich nach Angaben von Generalsekretär Jens Stoltenberg grundsätzlich einig, dass die Ukraine dem Bündnis beitreten wird. Zuvor müsse aber sichergestellt werden, dass die Ukraine den russischen Angriffskrieg überlebe und als Gewinnerin daraus hervorgehe, sagte Stoltenberg zum Abschluss von Beratungen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister am Donnerstag in Oslo.

Mehrere Tote bei Luftangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem neuen russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach offiziellen Angaben in der Nacht auf Donnerstag mindestens drei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Darüber hinaus seien in den Stadtbezirken Dniprowski und Desnjanski 14 Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Vormittag mit. Neun davon seien ins Krankenhaus gebracht worden. Indes laufen Ermittlungen zu einem offenbar verschlossenen Luftschutzkeller.

Arbeitslosigkeit im Mai um 2,9 Prozent gestiegen

Wien - Die Wirtschaftsdynamik in Österreich schwächt sich ab und lässt die Arbeitslosigkeit steigen. Ende Mai gab es im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent mehr Menschen ohne Job. Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 320.602 Personen (+9.059) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent. Die Arbeitslosigkeit war im April im Jahresabstand das erste Mal seit zwei Jahren gestiegen.

EU-Parlament spricht Ungarn Fähigkeit für Ratsvorsitz ab

Budapest/Brüssel - Das Europäische Parlament fordert mit großer Mehrheit eine Aussetzung der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft. 442 von 619 Abgeordneten stimmten am Donnerstag einer Resolution zu, die die Eignung Ungarns, Mitte 2024 den EU-Ratsvorsitz zu übernehmen, anzweifelt. Die Resolution hat keine rechtlichen Auswirkungen. Sie soll laut Parlament aber ein Signal setzen. Österreichs EU-Parlamentarier votierten mit Ausnahme der FPÖ-Abgeordneten dafür.

Die Wiener Börse notiert mit Zuwächsen.

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstagnachmittag weiterhin im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich um 0,32 Prozent auf 3.053 Punkte. Zuvor hatte der ATX drei Verlusttage in Folge absolviert. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich mit Zuwächsen und verbuchten damit eine Erholungsbewegung nach den jüngsten Rückgängen. Unter den Schwergewichten in Wien verteuerten sich Erste Group um 0,9 Prozent. OMV-Anteilsscheine gewannen auch 0,9 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red