Selenskyj hofft auf signifikante Zahl an Kampfjets

Chisinau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zuversichtlich, dass sein Land etliche westliche Kampfflugzeuge vom Typ F-16 erhalten wird. Er habe beim Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau "von einer signifikanten Zahl" gehört, sagte er am Donnerstagabend nach der englischen Übersetzung seiner Pressekonferenz. Etliche Länder hätten stärkere Unterstützung geäußert.

NATO diskutiert Format für engere Zusammenarbeit mit Ukraine

Oslo - In der NATO wird angesichts des Beitrittswunsches der Ukraine über ein neues Format für die Zusammenarbeit in der vermutlich noch langen Übergangszeit nachgedacht. Man habe darüber diskutiert, die bestehende NATO-Ukraine-Kommission zu einem neuen NATO-Ukraine-Rat aufzuwerten, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag nach einem informellen Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Oslo.

Russland will Angriff in Belgorod abgewehrt haben

Kiew (Kyjiw) - Im Grenzgebiet zur Ukraine hat die russische Armee nach eigenen Angaben eine versuchte "Invasion" zurückgeschlagen. Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge versuchten von Panzern begleitete motorisierte Infanteriekompanien am Donnerstag, von der Ukraine aus in die Region Belgorod "einzudringen". "Bis zu 70 Angreifer, fünf Panzer, vier gepanzerte Fahrzeuge, sieben Pick-Ups und ein Lkw waren insgesamt beteiligt." Über 50 ukrainische Kämpfer seien getötet worden.

Kind erschoss in den USA vierjähriges Mädchen

Washington - Bei einem Unfall in einem Vorort der US-Metropole Chicago hat ein Kind versehentlich ein vier Jahre altes Mädchen erschossen. Der Vater des getöteten Kindes und Besitzer der Waffe alarmierte am Mittwoch die Polizei der Gemeinde River Grove, wie die Behörden mitteilten. Eintreffende Beamte fanden "ein Kind, das versehentlich von einem anderen Kind aus dem gleichen Haushalt angeschossen" worden war. Das kleine Mädchen erlag später seinen Verletzungen.

Ende für Corona-Verordnungen per 30. Juni

Wien - Das geplante Ende sämtlicher Corona-Maßnahmen in Österreich mit 30. Juni 2023 bedeutet auch das Aus für zahlreiche Corona-Verordnungen des Gesundheitsministeriums. Deren Aufhebung mit Ende Juni wurde am Donnerstagabend im Bundesgesetzblatt kundgemacht. Davon umfasst ist unter anderem die Meldepflicht einer SARS-CoV-2-Infektion und die damit verbundene Verkehrsbeschränkung.

IHR: Mehr als 300 Hinrichtungen im Iran in diesem Jahr

Teheran - Im Iran sind einer Menschenrechtsorganisation zufolge seit Beginn des Jahres mehr als 300 Menschen hingerichtet worden. Mindestens 142 von ihnen seien allein im Mai exekutiert worden, teilte die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights (IHR) am Donnerstag mit. So viele Hinrichtungen in einem Monat habe es seit 2015 nicht mehr gegeben.

Europas Grüne positionieren sich in Wien für EU-Wahl

Wien - Gut ein Jahr vor der Europawahl kommen die Europäischen Grünen am Freitag zu einem Kongress in Wien zusammen, um ihre Positionen abzustecken. Zu erwarten ist ein Bekenntnis zum Spitzenkandidaten-Prozess, der eine demokratische Mitbestimmung beim nächsten EU-Kommissionspräsidenten vorsieht, die Verteidigung des EU-Klimaschutzpakets "Green Deal" und die Aufnahme vier neuer Grün-Parteien. Die entsprechenden Abstimmungen sind für Samstag angesetzt.

Kronprinz Hussein von Jordanien hat geheiratet

Amman - Ein strahlendes Brautpaar und hochkarätige Gäste: Jordaniens Kronprinz Hussein bin Abdullah hat bei einer prunkvollen Zeremonie Radschwa Al Saif geheiratet. Zu der Hochzeit in der Hauptstadt Amman kamen unter anderem der britische Thronfolger Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (41), der niederländische König Willem-Alexander (56) sowie die amerikanische First Lady Jill Biden (71).

