Startenor Jonas Kaufmann übernimmt die Festspiele Erl

Wien - Klassiksuperstar Jonas Kaufmann wird neuer Intendant der Tiroler Festspiele Erl. Der 53-jährige Tenor folgt mit 1. September und damit nach der Sommersaison 2024 auf Bernd Loebe. Der Publikumsliebling setzte sich gegen 42 andere Bewerbungen durch. Dies gaben die Erl-Verantwortlichen rund um Präsident Hans Peter Haselsteiner am Freitag in Wien bekannt.

USA wenden Zahlungsunfähigkeit ab

Washington - Eine drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung ist abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus billigte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Bis zuletzt hatten die Demokraten von Präsident Joe Biden mit den Republikanern erbittert um einen Kompromiss gerungen.

Coronahilfen - RH: Überförderung bei Bauern und Vermietern

Wien - Der Rechnungshof (RH) hat bei staatlichen Coronahilfen für die Land- und Forstwirtschaft sowie für Privatzimmervermieter eine Überförderung von mindestens 9,7 Mio. Euro festgestellt. Die von der Agrarmarkt Austria (AMA) abgewickelten Fördermaßnahmen hatten "erhebliche Schwächen", unter anderem waren Nachweise von Verlusten nicht erforderlich, heißt es in einem aktuellen RH-Prüfbericht.

Kiew in der Nacht erneut angegriffen, aber auch Russland

Kiew (Kyjiw) - Russland hat seine Angriffswelle auf die ukrainische Hauptstadt Kiew fortgesetzt. In der Nacht auf Freitag habe die russische Armee insgesamt 15 Marschflugkörper und 18 Kampfdrohnen auf Kiew abgefeuert, teilte das ukrainische Militär in der Früh mit. Alle Flugkörper seien von der ukrainischen Luftverteidigung abgefangen worden. Auch die russischen Regionen Smolensk und Brjansk sind nach russischen Angaben angegriffen worden.

Nehammer fordert von Erdogan "Respekt gegenüber Gastland"

Ankara/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat nach teils nationalistischen Erdogan-Siegesfeiern in Wien in einem Telefonat mit dem wiedergewählten türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan "Respekt gegenüber dem Gastland" eingemahnt. "Das ist eine Frage des Anstandes und der Wertschätzung wechselseitig, und das habe ich auch gegenüber den Türken, die in Österreich leben, eingefordert. Und Erdogan hat ja da einen gewissen Einfluss", sagte Nehammer nach dem Moldau-Gipfel der APA.

Lithium von der Koralm wird in Saudi-Arabien verarbeitet

Wien/Wolfsberg - Die australische Firma European Lithium treibt die Vorbereitungen für einen Lithium-Abbau auf der Koralm voran. Noch im Juni sollen die Abbaurechte in ein Unternehmen an der US-Technologiebörse NASDAQ eingebracht werden - mit einer Marktkapitalisierung in der Nähe der Milliarde Dollar. Dafür zeichnet sich ab, dass die Weiterverarbeitung des Erzes zu batteriefähigem Lithium in Saudi-Arabien statt in Wolfsberg stattfindet, sagte CEO Dietrich Wanke im Gespräch mit der APA.

Motiv für Bluttat in Steiermark offenbar Familienstreit

Mooskirchen - Nach tödlichen Schüssen am Donnerstag in Mooskirchen (Bezirk Voitsberg) in der Weststeiermark, bei denen zwei Menschen starben, dürfte das Motiv nun geklärt sein. Ein 89-Jähriger soll den 57-jährigen Schwiegersohn seiner Lebensgefährtin mit einer Jagdwaffe getötet und anschließend Suizid begangen haben. Auslöser soll ein seit längerem andauernder Familienstreit gewesen sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Opfer hatte im selben Haus wie der Täter gewohnt.

Staatsanwalt in Ecuador erschossen

Quito - In Ecuador ist ein Staatsanwalt von Bewaffneten erschossen worden. Leonardo Palacios sei "nach einem Angriff gegen ihn" in der Stadt Dur�n nahe Guayaquil getötet worden, erklärte das Büro der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag im Onlinedienst Twitter. Demnach wurde der Ankläger auf dem Rückweg von einem Mordprozess in seinem Auto erschossen.

