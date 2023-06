SPÖ-Duell um Parteivorsitz und Spitzenkandidatur

Wien/Linz - Die SPÖ bestimmt am Samstag bei einem außerordentlichen Parteitag, wer künftig ihr Chef ist und sie in die nächste Nationalratswahl führt. Entscheiden können sich die 609 Delegierten im Linzer Design Center zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, nachdem Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner in Folge von Platz drei bei einer Mitgliederbefragung ihren Rückzug erklärt hat.

Mehr als 200 Tote bei Zugsunglück in Indien

Neu-Delhi - Bei einem der verheerendsten Zugsunglücke der vergangenen Jahrzehnte sind im Osten Indiens mindestens 233 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden rund 900 Menschen verletzt, wie die Behörden des Bundesstaats Odisha am Samstagmorgen mitteilten. Da noch weitere Tote unter den umgestürzten Waggons vermutet wurden und die Rettungskräfte während der Nacht unter erschwerten Bedingungen zu arbeiten hatten, sind weiter steigende Opferzahlen zu befürchten.

Erdogan soll als Präsident vereidigt werden

Ankara - Der wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird am Samstag im Amt vereidigt. Der 69-Jährige soll dazu am Nachmittag im Parlament in Ankara seine Ernennungsurkunde überreicht bekommen. Am Abend soll dann das neue Kabinett verkündet werden. Erdogan hatte sich am Sonntag mit gut 52 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl durchgesetzt. Zwei Wochen davor hatten seine AK-Partei und ihre Partner bereits die Mehrheit bei der Parlamentswahl gewonnen.

Evakuierungen wegen Waldbränden in Kanada

Ottawa - Wegen der sich ausbreitenden Waldbrände im Osten Kanadas haben die Behörden in der Provinz Qu�bec mehr als 11.000 Menschen zur Flucht aufgerufen. Die Evakuierung wurde am Freitag unter anderem in der Kleinstadt Sept Iles angeordnet. "Dies ist eine furchterregende Zeit für viele Menschen von der einen Küste zur anderen", erklärte der kanadische Regierungschef Justin Trudeau mit Blick auf hunderte Brände in seinem Land, die sich vom Atlantik bis zum Pazifik erstrecken.

Biden ruft zur Zusammenarbeit auf

Washington - Nach der parteiübergreifenden Einigung auf eine Lösung im US-Schuldenstreit hat Präsident Joe Biden die Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Republikanern beschworen. Mit einem symbolträchtigen Auftritt zelebrierte Biden am Freitagabend (Ortszeit) die Abwendung eines Zahlungsausfalls der Regierung und mahnte, in dramatischen Situationen wie dieser führe kein Weg an überparteilicher Kooperation vorbei.

Ein Toter und 17 Verletzte bei Explosion in Wohnhaus in Rom

Rom - Bei einer Explosion und einem Großbrand in einem Wohngebäude in Rom ist ein Mann ums Leben gekommen, etwa 17 Menschen wurden verletzt. Sieben von ihnen erlitten schwere Verbrennungen, teilten die Rettungseinheiten mit. Mehrere Personen wurden mit Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht. Zahlreiche Feuerwehrteams mit Löschfahrzeugen, Krankenwagen sowie Polizeikräfte standen im Einsatz.

Selenskyj: NATO-Mitgliedschaft vor Kriegsende "unmöglich"

Kiew (Kyjiw) - In einem seltenen Eingeständnis hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen NATO-Beitritt seines Landes vor dem Ende des Krieges als "unmöglich" bezeichnet. Sein Land verstehe, dass es kein NATO-Mitglied in einen Krieg hineinziehen werde, sagte Selenskyj am Freitag nach einem Treffen mit dem estnischen Präsidenten Alar Karis vor Journalisten. Selenskyj hofft beim NATO-Gipfel im Juli auf konkrete Beitrittszusagen für sein Land.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red