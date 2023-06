Fast 300 Tote bei Zugsunglück in Indien

Neu-Delhi - Bei einem schweren Zugsunglück in Indien sind am Freitag mindestens 288 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 850 weitere Personen verletzt worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Nach Angaben der Regierung des ostindischen Bundesstaates Odisha handelt es sich um das schwerste Eisenbahnunglück in Indien seit über zehn Jahren.

SPÖ-Duell um Parteivorsitz und Spitzenkandidatur

Wien/Linz - Die SPÖ bestimmt am Samstag bei einem außerordentlichen Parteitag, wer künftig ihr Chef ist und sie in die nächste Nationalratswahl führt. Entscheiden können sich die 609 Delegierten im Linzer Design Center zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, nachdem Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner in Folge von Platz drei bei einer Mitgliederbefragung ihren Rückzug erklärt hat.

Im Iran freigelassene Österreicher in Belgien gelandet

Brüssel - Nach ihrer Entlassung aus iranischer Haft sind zwei österreichische Staatsbürger und ein Däne in die Europäische Union zurückgekehrt. Die drei EU-Bürger seien nach ihrer Ausreise über den Oman in der Nacht zum Samstag auf dem belgischen Militärflughafen Melsbroek in der Nähe von Brüssel gelandet, teilte das belgische Außenministerium mit. Auf dem Flughafen hießen Außenministerin Hadja Lahbib sowie österreichische und dänische Diplomaten die drei Freigelassenen willkommen.

Erdogan soll als Präsident vereidigt werden

Ankara - Der wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird am Samstag im Amt vereidigt. Der 69-Jährige soll dazu am Nachmittag im Parlament in Ankara seine Ernennungsurkunde überreicht bekommen. Am Abend soll dann das neue Kabinett verkündet werden. Erdogan hatte sich am Sonntag mit gut 52 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl durchgesetzt. Zwei Wochen davor hatten seine AK-Partei und ihre Partner bereits die Mehrheit bei der Parlamentswahl gewonnen.

Rund 320.000 Besucher bei "Langer Nacht der Kirchen"

Wien - Auf reges Interesse ist nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre die diesjährige "Lange Nacht der Kirchen" gestoßen. Rund 320.000 Menschen haben am Freitagabend an den 2.552 Veranstaltungen in 693 Kirchen und kirchlichen Einrichtungen in ganz Österreich teilgenommen, hieß es in einer Aussendung der Veranstaltungskoordinatoren. Erstmals seit mehreren Jahren fand die "Lange Nacht" wieder in allen österreichischen Diözesen statt.

Mord an Haitis Präsident: Lebenslange Haft für Geschäftsmann

Port-au-Prince/Washington/Miami (Florida) - Im Zusammenhang mit der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Mo�se vor knapp zwei Jahren ist ein haitianisch-chilenischer Geschäftsmann in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das berichteten US-Medien am Freitag übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Miami im Bundesstaat Florida. Rodolphe Jaar hatte sich bereits im März in mehreren Anklagepunkten schuldig bekannt, etwa der Verschwörung zum Mord und zur Entführung außerhalb der Vereinigten Staaten.

