Fast 300 Tote bei Zugsunglück in Indien

Neu-Delhi - Bei einem schweren Zugsunglück in Indien sind am Freitag mindestens 288 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 850 weitere Personen verletzt worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Die Rettungsarbeiten dauerten an. Nach Angaben der Regierung des ostindischen Bundesstaates Odisha handelt es sich um das schwerste Eisenbahnunglück in Indien seit über zehn Jahren.

SPÖ-Duell um Parteivorsitz und Spitzenkandidatur

Wien/Linz - Der SPÖ-Parteitag mit dem Duell um den Parteivorsitz hat Samstagvormittag plangemäß im Linzer Design Center begonnen. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch rief dabei vor der Präsentation der beiden Kandidaten zur Einheit auf, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger forderte als Gastgeber, sich nicht nur auf Personen sondern auch auf Inhalte zu fokussieren.

Im Iran freigelassene Österreicher in Belgien gelandet

Brüssel - Nach ihrer Entlassung aus iranischer Haft sind zwei österreichische Staatsbürger und ein Däne in die Europäische Union zurückgekehrt. Die drei EU-Bürger seien nach ihrer Ausreise über den Oman in der Nacht zum Samstag auf dem belgischen Militärflughafen Melsbroek in der Nähe von Brüssel gelandet, teilte das belgische Außenministerium mit. Auf dem Flughafen hießen Außenministerin Hadja Lahbib sowie österreichische und dänische Diplomaten die drei Freigelassenen willkommen.

19-Jähriger bei Verkehrsunfall in OÖ tödlich verunglückt

Kallham - Ein 19-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich tödlich verunglückt. Der junge Mann aus dem Bezirk Schärding habe gegen 16:40 Uhr mit seinem Auto auf der Innviertler Landesstraße im Gemeindegebiet von Kallham (Bezirk Grieskirchen) einen anderen Pkw überholt und sei dabei frontal mit einem entgegenkommenden Sattel-Zug kollidiert, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Folge stießen auch die beiden Pkw zusammen.

Mann bei Brand in Wien gestorben

Wien - Bei einem Feuer in einer Wohnung in der Werndlgasse in Wien-Floridsdorf ist am Freitagnachmittag ein Mann gestorben. Das Opfer dürfte im Bett mit einer Zigarette die Matratze in Brand gesetzt haben, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr.

Youtube ändert wieder Richtlinien bei Falschinformationen

Mountain View - Zwei Jahre nach ihrem erklärten Bekenntnis zur Bekämpfung von Falschinformationen im Zusammenhang mit der letzten US-Präsidentschaftswahl hat die Onlineplattform Youtube eine deutliche Abkehr von ihren bisherigen Richtlinien angekündigt. Die Videoplattform werde "keine Inhalte mehr entfernen, die falsche Behauptungen über weitverbreiteten Betrug, Fehler oder Pannen bei der Präsidentschaftswahl 2020 und anderen vergangenen US-Wahlen aufstellen", so das Unternehmen am Freitag.

Rund 320.000 Besucher bei "Langer Nacht der Kirchen"

Wien - Auf reges Interesse ist nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre die diesjährige "Lange Nacht der Kirchen" gestoßen. Rund 320.000 Menschen haben am Freitagabend an den 2.552 Veranstaltungen in 693 Kirchen und kirchlichen Einrichtungen in ganz Österreich teilgenommen, hieß es in einer Aussendung der Veranstaltungskoordinatoren. Erstmals seit mehreren Jahren fand die "Lange Nacht" wieder in allen österreichischen Diözesen statt.

Mord an Haitis Präsident: Lebenslange Haft für Geschäftsmann

Port-au-Prince/Washington/Miami (Florida) - Im Zusammenhang mit der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Mo�se vor knapp zwei Jahren ist ein haitianisch-chilenischer Geschäftsmann in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das berichteten US-Medien am Freitag übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Miami im Bundesstaat Florida. Rodolphe Jaar hatte sich bereits im März in mehreren Anklagepunkten schuldig bekannt, etwa der Verschwörung zum Mord und zur Entführung außerhalb der Vereinigten Staaten.

