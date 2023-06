SPÖ-Duell um Parteivorsitz und Spitzenkandidatur

Wien/Linz - Mit den Reden der beiden Kandidaten für den Parteivorsitz sind am Samstag am SPÖ-Sonderparteitag in Linz die letzten Positionierungen vorgenommen worden. Besonders dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler gelang es, mit einer pathetischen, lautstark vorgetragenen Rede die Delegierten zu begeistern. Doch auch beim burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gab es stehende Ovationen.

Verbund will Strompreis wieder auf unter 20 Cent senken

Wien - Verbund-Chef Michael stellt eine Preissenkung für Bestandskunden noch in diesem Monat in Aussicht. "Wir werden sehr wahrscheinlich noch im Juni unseren Kunden hier ein Angebot machen. Es wird vermutlich unter 20 Cent sein, von jetzt 24 Cent", sagte Strugl am Samstag im "Ö1-Mittagsjournal" des ORF-Radios. Der teilstaatliche Stromkonzern hatte erst mit 1. März den Arbeitspreis für seine rund 500.000 Haushaltskunden auf 23,9 Cent netto pro Kilowattstunde (kWh) erhöht.

Zwei Soldaten an Grenze zwischen Israel und Ägypten getötet

Jerusalem/Kairo - Bei einem bewaffneten Angriff an der Grenze zu Ägypten sind am Samstag ein israelischer Soldat und eine Soldatin getötet worden. Die beiden seien durch Schüsse an der Grenzlinie tödlich verletzt worden, teilte die israelische Armee mit. Der Angreifer wurde anschließend nach einer Suche erschossen. Die Identität des Angreifers war zunächst unklar. Israels Militär setzte die Suche in der Umgebung fort.

Selenskyj sieht Ukraine bereit für Gegenoffensive

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht das Land bereit für die seit langem angekündigte Gegenoffensive zur Befreiung seiner Gebiete von der russischen Besatzung. "Ich denke, wir sind heute dafür bereit", sagte er im Interview des "Wall Street Journal", das die US-Zeitung am Samstag auch als Video auf ihrer Internetseite veröffentlichte.

Im Iran freigelassene Österreicher in Wien gelandet

Brüssel - Nach ihrer Entlassung aus iranischer Haft sind zwei österreichische Staatsbürger und ein Däne in die Europäische Union zurückgekehrt. Die drei EU-Bürger seien nach ihrer Ausreise über den Oman in der Nacht auf Samstag auf dem belgischen Militärflughafen Melsbroek in der Nähe von Brüssel gelandet, teilte das belgische Außenministerium mit. Gegen Mittag wurden die beiden Österreicher bei ihrer Ankunft am Flughafen Wien von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) empfangen.

19-Jähriger bei Verkehrsunfall in OÖ tödlich verunglückt

Kallham - Ein 19-Jähriger ist am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oberösterreich tödlich verunglückt. Der junge Mann aus dem Bezirk Schärding habe gegen 16:40 Uhr mit seinem Auto auf der Innviertler Landesstraße im Gemeindegebiet von Kallham (Bezirk Grieskirchen) einen anderen Pkw überholt und sei dabei frontal mit einem entgegenkommenden Sattel-Zug kollidiert, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Folge stießen auch die beiden Pkw zusammen.

Mann bei Brand in Wien gestorben

Wien - Bei einem Feuer in einer Wohnung in der Werndlgasse in Wien-Floridsdorf ist am Freitagnachmittag ein Mann gestorben. Das Opfer dürfte im Bett mit einer Zigarette die Matratze in Brand gesetzt haben, berichtete die Wiener Berufsfeuerwehr.

Youtube ändert wieder Richtlinien bei Falschinformationen

Mountain View - Zwei Jahre nach ihrem erklärten Bekenntnis zur Bekämpfung von Falschinformationen im Zusammenhang mit der letzten US-Präsidentschaftswahl hat die Onlineplattform Youtube eine deutliche Abkehr von ihren bisherigen Richtlinien angekündigt. Die Videoplattform werde "keine Inhalte mehr entfernen, die falsche Behauptungen über weitverbreiteten Betrug, Fehler oder Pannen bei der Präsidentschaftswahl 2020 und anderen vergangenen US-Wahlen aufstellen", so das Unternehmen am Freitag.

