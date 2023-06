Mindestens 261 Tote bei Zugsunglück in Indien

Neu-Delhi - Bei einem der schwersten Zugsunglücke der vergangenen Jahrzehnte sind in Indien mindestens 261 Menschen ums Leben gekommen. Hunderte wurden verletzt, wie die Behörden des Bundesstaats Odisha mitteilten. Die Zahl der Toten könnte noch steigen. Drei Züge waren laut Behörden an dem Unfall beteiligt, der sich in einer ländlichen Gegend im Bezirk Balasore, gut 200 Kilometer südwestlich von Kolkata, am Freitag gegen 19.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr MESZ) ereignete.

Doskozil wird neuer SPÖ-Chef

Wien/Linz - Hans Peter Doskozil ist neuer Vorsitzender der SPÖ und wird damit auch Spitzenkandidat bei der nächsten Nationalratswahl. Am außerordentlichen Parteitag in Linz erhielt der burgenländische Landeshauptmann Samstagnachmittag 53 Prozent der Delegiertenstimmen, 46,8 Prozent votierten für Gegenkandidat Andreas Babler. Der Rest entfiel auf ungültige Stimmen. Das "einfache Parteimitglied" Berthold Felber, das auch Parteichef werden wollte, erhielt keine Stimme.

Erdogan für dritte Amtszeit vereidigt

Ankara - Nach seiner Wiederwahl ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan für eine weitere fünfjährige Amtszeit vereidigt worden. Erdogan schwor am Samstag vor den 600 Parlamentsabgeordneten in Ankara, "seine Pflicht unparteiisch zu erfüllen". Der 69-Jährige hatte sich am vergangenen Sonntag in der Stichwahl mit 52 Prozent der Stimmen gegen den sozialdemokratischen Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu durchgesetzt.

Weitere sechs Tote bei Ausschreitungen im Senegal

Dakar - Bei den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Polizei und Oppositionsanhängern im Senegal sind weitere sechs Menschen getötet worden. Wie der Sprecher des senegalesischen Innenministeriums, Maham Ka, am Samstag mitteilte, gab es in der Hauptstadt Dakar am Vortag bei den Unruhen vier Tote und in der südlich gelegenen Stadt Ziguinchor zwei Tote.

Hund tötete in England 72-jährige Frau

London - Eine 72 Jahre alte Frau in England ist von einem Hund angegriffen und getötet worden. Ein 52 Jahre alter Mann und eine 49-jährige Frau wurden festgenommen wegen des Verdachts auf Besitz eines verbotenen Kampfhundes und eines Tieres, das außer Kontrolle ist, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Vorfall spielte sich am Freitag in dem Ort Bedworth nahe Coventry ab.

Ehepaar stirbt bei Kollision von Pkw und Lkw in Salzburg

Bischofshofen - Eine Ehepaar ist Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Werfen und Bischofshofen (Pongau) ums Leben gekommen. Der mit den beiden Personen besetzte Pkw war beim Ausfahren von einer Waschanlage in die Salzachtal-Bundesstraße (B159) mit einem ortsauswärts fahrenden Lkw mit angehängtem Tieflader kollidiert, berichtete die Feuerwehr Bischofshofen auf ihrer Facebook-Seite. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, die B159 war kurzzeitig komplett gesperrt.

Frauen erheben Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Lindemann

Wien - Der Frontmann der deutschen Kultband Rammstein, Till Lindemann (60), sieht sich laut Berichten der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) und des Norddeutschen Rundfunks (NDR) mit Anschuldigungen von Frauen zu möglichen sexuellen Übergriffen konfrontiert. Die Band wies auf Twitter Vorwürfe rund um ein Konzert in Vilnius vor wenigen Tagen zurück. Auch im Zuge eines Wien-Gigs könnte es laut SZ und einem "Zeit im Bild"-Bericht zu fragwürdigen Vorkommnissen gekommen sein.

