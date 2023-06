AMS-Kopf: Keine Entspannung bei Fachkräftemangel in Sicht

Wien - AMS-Chef Johannes Kopf erwartet in den kommenden Monaten einen leichten Konjunkturabschwung und damit einen geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich, rechnet aber nicht mit einer baldigen Entspannung des Fach- und Arbeitskräftemangels. Das steigende Arbeitskräfteangebot könne höchstens punktuell Abhilfe schaffen, an der Großwetterlage ändere sich dadurch nichts. Potenziale ortet Kopf unter anderem bei der Zuwanderung und der Frauenarbeitslosigkeit.

Russischer Angriff bei Dnipro: Kind getötet

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Nach einem russischen Angriff in einem Vorort der ukrainischen Millionenstadt Dnipro haben Rettungskräfte die Leiche eines zweijährigen Mädchens unter den Trümmern eines Hauses gefunden. Die Behörden meldeten am frühen Sonntagmorgen zudem 22 Verletzte, darunter auch fünf Kinder. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Samstagabend in Kiew gesagt: "Wieder hat Russland gezeigt, dass es ein Terrorstaat ist."

Nach Zugsunglück in Indien: Räumung und Ursachen-Suche

Washington/New York/Neu-Delhi - Nach einem der schwersten Zugsunglücke in Indien sind mehr als 1.000 Menschen unablässig mit den Räumungsarbeiten beschäftigt. Dies teilte das indische Bahnministerium auf Twitter mit. Drohnenaufnahmen im örtlichen Fernsehen am Sonntag zeigten auch Bagger bei der Arbeit der Räumung der Strecke - und sie zeigen mit vielen Wracks und kaputten Gleisen die erschütternde Größe der Katastrophe, bei der mindestens 288 Menschen getötet und Hunderte Menschen verletzt worden sind.

SPÖ-Chef Doskozil braucht nun ein Team

Wien - Zwar kam der Sieg am Parteitag nicht unerwartet, doch hat Hans Peter Doskozil etwas überraschend nicht sofort sein Team für die Parteizentrale präsentiert. Ein Parteivorstand, der die Bundesgeschäftsführung unmittelbar nach der Veranstaltung in Linz neu besetzen hätte können, stand zwar im Raum, wurde aber verworfen. So wird man sich bis Dienstag gedulden müssen, wer die Nachfolge von Christian Deutsch antritt, der seinen Job mit Samstag quittierte.

Ölkartell OPEC+ berät über Förderstrategie

Wien - Das Ölkartell OPEC+ berät am Sonntag in Wien erneut über seine Förderpolitik. Im Vorfeld gab es unterschiedliche Signale zum weiteren Vorgehen. Einerseits wies Saudi-Arabien auf mögliche Überraschungen hin, andererseits deutete Russland an, dass der aktuelle Ölpreis keine weiteren Maßnahmen erfordere. Mitglieder des Kartells aus 23 Staaten hatten erst Anfang April bereits eine Produktionskürzung auf 1,66 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag bis Jahresende beschlossen.

Neuerliche Krawalle in Leipzig nach Verurteilung von Lina E.

Leipzig - Nach dem Urteil gegen Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten ist es in Leipzig in der Nacht auf Sonntag erneut zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, über der Stadt kreisten Hubschrauber, im Stadtteil Connewitz brannten Barrikaden. Schon am Samstag gab es Krawalle. Gegen fünf Männer im Alter von 20 bis 32 Jahren wurden Haftbefehle erlassen, ihnen wird Landfriedensbruch vorgeworfen.

Polnische Opposition demonstriert für Demokratie

Warschau - In Polen demonstrieren Anhänger der Opposition am Sonntag (12.00 Uhr) gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS. Der Protestmarsch durch das Zentrum von Warschau steht unter dem Motto: "Gegen Teuerung, Diebstahl und Lügen, für freie Wahlen und ein demokratisches, europäisches Polen." Der 4. Juni ist in Polen ein wichtiges Datum: 1989 leitete der Sieg der Demokratiebewegung bei den ersten freien Wahlen das Ende des kommunistischen Regimes ein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red