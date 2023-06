Gewessler fordert von Doskozil Ende der SPÖ-Blockade

Wien - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" an den neuen SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil appelliert, die Blockade von Regierungsvorhaben, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat erfordern, zu beenden. Als Beispiel nannte sie das Erneuerbaren-Wärmegesetz für den Ausstieg aus fossilen Heizsystemen. Dessen SPÖ-Blockade "aus parteitaktischen Gründen" sei "doppelt bitter", schade das doch auch gerade Menschen mit geringen Einkommen.

Zugsunglück in Indien durch Fehler im Signalsystem

Washington/New York/Neu-Delhi - Die Ursache des schweren Bahnunglücks in Indien ist laut dem Bahnminister nach ersten Erkenntnissen wohl ein Fehler beim elektrischen Signal gewesen. "Wir haben die Ursache des Vorfalls und die Verantwortlichen gefunden", sagte Bahnminister Ashwini Vaishnaw der indischen Nachrichtenagentur ANI am Sonntag. Die Untersuchungen dauerten noch an.

Russischer Angriff bei Dnipro: Kind getötet

Dnipro (Dnipropetrowsk) - Nach einem russischen Angriff in einem Vorort der ukrainischen Millionenstadt Dnipro haben Rettungskräfte die Leiche eines zweijährigen Mädchens unter den Trümmern eines Hauses gefunden. Die Behörden meldeten am frühen Sonntagmorgen zudem 22 Verletzte, darunter auch fünf Kinder. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Samstagabend in Kiew gesagt: "Wieder hat Russland gezeigt, dass es ein Terrorstaat ist."

AMS-Kopf: Keine Entspannung bei Fachkräftemangel in Sicht

Wien - AMS-Chef Johannes Kopf erwartet in den kommenden Monaten einen leichten Konjunkturabschwung und damit einen geringen Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich, rechnet aber nicht mit einer baldigen Entspannung des Fach- und Arbeitskräftemangels. Das steigende Arbeitskräfteangebot könne höchstens punktuell Abhilfe schaffen, an der Großwetterlage ändere sich dadurch nichts. Potenziale ortet Kopf unter anderem bei der Zuwanderung und der Frauenarbeitslosigkeit.

Kämpfe im Sudan weiten sich wieder aus

Khartum - Im Sudan nehmen die Kämpfe zwischen Armee und der RSF-Miliz nach Auslaufen einer Feuerpause wieder zu. In Khartum berichteten Einwohner am Sonntag von heftigen Gefechten in mehreren Teilen der Hauptstadt. In der direkt an Khartum angrenzenden Stadt Omdurman ist nach Angaben von Augenzeugen eine Militärmaschine abgestürzt. In Bahri, das zusammen mit Khartum und Omdurman eine Metropolregion am Zusammenfluss von Blauen und Weißen Nil bildet, kam es am Sonntag auch zu Kämpfen.

Waldbrände in kanadischer Provinz Qu�bec

Ottawa - Seit Wochen kämpfen Einsatzkräfte in weiten Teilen Kanadas gegen Waldbrände - nun hat sich die Lage auch in der Provinz Qu�bec zugespitzt. Am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) waren in der Provinz im Osten des Landes 140 Feuer aktiv. Betroffen war eine Fläche von etwa 183.000 Hektar. Für Tausende Bewohner der Region galten Evakuierungsanordnungen, wie der öffentliche TV-Sender CBC berichtete.

AK fordert Reform der Matura

Wien - Rund um den Start der diesjährigen mündlichen Reifeprüfungen hat die Arbeiterkammer (AK) eine Reform der Matura gefordert. Diese führe nämlich in ihrer derzeitigen Form dazu, dass für wesentliche Fragen im Unterricht kaum noch Zeit bleibe und Jugendliche nach 12 oder 13 Schuljahren an punktuellen Prüfungen scheitern können, obwohl die Matura allein ohnehin oft nicht mehr zum Hochschulbesuch berechtige. Die AK will diese nun durch eine Abschluss-Projektarbeit ersetzen.

Wifo-Chef ruft zu Kraftakt gegen Inflation auf

Wien - Wifo-Chef Gabriel Felbermayr mahnt die Sozialpartner, insbesondere die Gewerkschaften, zu Zurückhaltung bei den Lohn- und Gehaltsforderungen. "Wir müssen überlegen, ob wir langfristig die Lohnentwicklung in Österreich an den Durchschnitt der Eurozone oder an Deutschland binden", sagte Felbermayr in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Presse". Die Erhöhungen könnten nicht konstant höher sein, "weil bei uns die Produktivität auch nicht so viel höher ist."

