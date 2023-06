Massive Regierungsumbildung: Erdogan versucht Neustart

Ankara - Mit versöhnlichen Tönen und einer massiven Regierungsumbildung versucht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan einen politischen Neustart. "Lassen Sie uns die Ressentiments und den Ärger des Wahlkampfs beiseite legen", sagte Erdogan am Samstag nach seiner Vereidigung durch das Parlament in Ankara. Am Abend stellte er sein neues Kabinett vor, mit dem angesehenen Ökonomen Mehmet Simsek als Finanzminister. Dies wird als Abkehr von der bisherigen Inflationspolitik gewertet.

Zugsunglück in Indien durch Fehler im Signalsystem

Washington/New York/Neu-Delhi - Zwei Tage nach der Zugkatastrophe in Indien mit mindestens 288 Toten und mehr als 900 Verletzten hat die Regierung einen Fehler im elektronischen Signalsystem als Ursache benannt. "Wir haben die Ursache des Unfalls und die verantwortlichen Personen identifiziert", sagte am Sonntag der indische Minister für den Bahnverkehr, Ashwini Vaishnaw. Die Bergungsarbeiten an den Wracks der drei kollidierten Züge im ostindischen Bundesstaat Odisha waren am Vortag abgeschlossen worden.

Polnische Opposition demonstriert für Demokratie

Warschau/Brüssel - In Warschau haben am Sonntag hunderttausende Menschen gegen die nationalkonservative Regierung Polens demonstriert. Die Organisatoren sprachen von der größten Demonstration seit dem Ende des Kommunismus im Jahr 1989. Laut Stadtverwaltung nahmen rund eine halbe Million Menschen an der von der Opposition organisierten Kundgebung teil. Der Oppositionspolitiker und ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte, die Demokratie in Polen liege im Sterben.

SPÖ-Frauen unterstützen Doskozil-Absage an ÖVP

Wien - Die SPÖ-Frauenchefin und oberösterreichische Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner hat am Sonntag den neuen Bundesparteichef Hans Peter Doskozil in seiner Linie, nach der nächsten Wahl nicht nur mit der FPÖ sondern auch mit der ÖVP keine Koalition eingehen zu wollen, bestärkt. Angesichts der frauenpolitischen Positionen, die die beiden Parteien in den Koalitionen in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg vertreten, sehe sie hier "keine Überschneidungspunkte".

Mann rettete Mädchen in Wien aus Donau

Wien - Ein Mann hat am Samstagabend in der Nähe des Vienna City Beach Clubs in Wien-Donaustadt ein Mädchen, das sich nicht mehr über Wasser halten konnte, aus der Donau gezogen. Da die Siebenjährige nicht mehr atmete, begann der Lebensretter mit der Reanimation, worauf das Mädchen eine große Menge an Wasser erbrach und wieder Lebenszeichen zeigte, berichtete die Wiener Berufsrettung.

Demos an Geburtstag von Nawalny - Festnahmen in Russland

Moskau - Anlässlich des 47. Geburtstags des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny haben Menschen in Russland und verschiedenen anderen Ländern für dessen Freilassung demonstriert. In russischen Städten stellten sich vereinzelt Menschen mit Plakaten auf öffentliche Plätze und wurden Bürgerrechtlern zufolge sofort festgenommen. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch veröffentlichte am Sonntag auf Twitter Fotos unter anderem aus Japan, Australien und Georgien.

