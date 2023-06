Mehr als 20 Festnahmen am Jahrestag des Tiananmen-Massakers

Hongkong/Peking - Am Jahrestag der Niederschlagung der Massenproteste auf dem Tiananmen-Platz in China hat es in Hongkong mehr als 20 Festnahmen gegeben, darunter die der als "Großmutter Wong" bekannt gewordenen Alexandra Wong sowie der prominenten Oppositionellen Chan Po-ying. Die Polizei in Hongkong teilte am späten Sonntag mit, sie habe 23 Menschen festgenommen.

Lotto-Sechsfachjackpot mit knapp 7,3 Millionen Euro geknackt

Wien - Am Sonntag ist der elfte Sechsfachjackpot der Lotto-Geschichte mit knapp 7,3 Millionen Euro geknackt worden. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus der Steiermark tippte die "sechs Richtigen" 7, 17, 18, 25, 26 und 28 und bekommt dafür exakt 7.288.891,90 Euro, teilten die Österreichischen Lotterien Sonntagabend mit.

Erneut Gefechte in russischer Grenzregion aufgeflammt

Belgorod - In der russischen Grenzregion Belgorod sind offenbar erneut Kämpfe zwischen der Armee und an der Seite der Ukrainer kämpfenden Freiwilligenverbänden aufgeflammt. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bestätigte am Sonntag Gefechte in der Ortschaft Nowaja Tawolschanka. Russlands Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, es sei gelungen, eine "Sabotage- und Aufklärungsgruppe ukrainischer Terroristen" am Überqueren eines nahe gelegenen Flusses zu hindern.

Ölkartell Opec+ setzt Kurs der Förderkürzungen fort

Wien - Das Ölkartell Opec+ setzt angesichts fallender Ölpreise seinen Kurs der Förderkürzungen fort. Der Verbund aus 23 Staaten legte für 2024 ein Produktionsziel von rund 40,4 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag fest. Das bedeutet laut russischer Agentur Tass eine Kürzung der gesamten Opec+-Fördermenge um 1,4 Millionen Barrel pro Tag.

Steirer kracht mit Rennrad in Transporter und stirbt

Bad Radkersburg/Halbenrain - Ein 26-jähriger Steirer ist Sonntag kurz vor Mittag in der Nähe von Bad Radkersburg mit seinem Rennrad ungebremst in einen am Straßenrand stehenden Mannschaftstransporter der Feuerwehr der deutschen Stadt Nordhausen gekracht und gestorben. Der Rennradfahrer war unmittelbar hinter dem Fahrzeug unterwegs, als der 19-jährige nicht alkoholisierte Lenker den Transporter wegen der Übelkeit eines mitfahrenden Mannschaftskameraden laut Polizei angehalten hatte.

Polnische Opposition demonstriert für Demokratie

Warschau/Brüssel - In Warschau haben am Sonntag hunderttausende Menschen gegen die nationalkonservative Regierung Polens demonstriert. Die Organisatoren sprachen von der größten Demonstration seit dem Ende des Kommunismus im Jahr 1989. Laut Stadtverwaltung nahmen rund eine halbe Million Menschen an der von der Opposition organisierten Kundgebung teil. Der Oppositionspolitiker und ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte, die Demokratie in Polen liege im Sterben.

